Álvaro Mel: "Me criticaron porque vengo de las redes sociales, sin ni siquiera ver mi trabajo'"

La nueva serie de Netflix 'Manual para señoritas', una especie de 'Bridgerton' a la española, rompe muchos de los códigos de las comedias románticas tradicionales. Como el del protagonista masculino, que aquí es un antigalán inseguro al que da vida Álvaro Mel, conocido por títulos como 'Un cuento perfecto', 'La Fortuna', 'La otra mirada' y 'Paraíso'.

Su personaje, Santiago, es el yerno que cualquier madre querría. ¿Pero no le falta picardía?

Siempre lo hemos dibujado como el antigalán. Los otros chicos de la serie están más encorsetados en la figura del señorito de la época, pero Santiago se salta un poco esos cánones. Es verdad que es más entrañable por la cercanía con las chicas y el buen hacer que tiene dentro de la casa, pero siempre se sale un poco de la figura de galán.

También es inseguro.

Sí, y a veces le cuesta encontrar las palabras, siendo periodista y escritor. Le cuesta abrirse con don Pedro (Tristán Ulloa), pero con Elena (Nadia de Santiago) y Cristina (Isa Montalbán) sí que se sabe explicar.

¿Qué es lo que más le gusta de él?

El modo 'principito', el salirse un poco de los esquemas, el tener libertad total con una familia como la de las Mencía, su lenguaje corporal, que sea alguien mucho más distendido, con el que se puede hablar... También me gusta la vulnerabilidad que acaba transmitiendo. Al final hay un punto en el que se acaba dando cuenta de muchas cosas muy de golpe y ahí puedo empatizar mucho con él.

El personaje que hace la protagonista, Nadia de Santiago, rompe la cuarta pared y se dirige directamente a cámara para hablar con el espectador. ¿Le hubiera gustado hacer algo así también?

El personaje de Nadia es un regalazo. Me parece muy potente estar transmitiendo cosas a los otros personajes y, de vez en cuando, contarle a los espectadores qué te pasa de verdad y luego volver a ponerte la máscara. Pero también tiene una carga y una responsabilidad tremenda. Tienes que conseguir llevarte al espectador dentro de la serie y hacer que empatice contigo. Y no es nada fácil.

Usted había trabajado como DJ. ¿Le ha sorprendido que en una serie como esta, de época, suene música mucho más moderna? Desde Locomía a Whitney Houston.

Hay canciones muy conocidas y exitosas, y quedan muy bien. Cuando rodábamos nos iban enseñando algo muy discretamente para coger el tono de la serie, pero hasta el último momento no he oído las canciones. Solo sabía la que sonaba en el baile del segundo capítulo.

¿Está de acuerdo en que son 'Los Bridgerton' españoles? Por la trama amorosa, la época, los colores...

Sí, tiene similitud con 'Los Bridgerton', pero creo que el universo que ha conseguido esta serie es muy compacto. Quizá yo no consumo este tipo de producto con tantas tramas abiertas en época de carácter amoroso, pero ha conseguido una coherencia tremenda. El vestuario hecho casi todo a medida por el equipo de Pepe Reyes, los colores, las localizaciones, la música... Todo crea un universo en el que te acabas metiendo, y el personaje de Nadia te coge y te acaba de arrastrar dentro.

¿No le gustan entonces las comedias románticas?

Soy muy de comedias románticas, pero no de tantas tramas abiertas. Si no conoces 'Manual para señoritas' al principio puedes pensar que es otra serie más de tramas abiertas en época y de amor, pero es que no es una serie más. De hecho, cuando me leí los guiones sabía que iba a ser una serie más macarra y canalla, pero es que viéndola te das cuenta de que realmente es algo diferente.

Álvaro Mel y Nadia de Santiago. / Netflix

¿Habrá más temporadas de 'Manual para señoritas'?

Los actores somos los últimos en enterarnos de estas cosas. Pero ojalá que sí.

¿Le cuesta ver los proyectos en los que sale?

Soy muy perfeccionista y la primera vez que veo un trabajo montado solo me puedo fijar en mí. No por egoísmo ni narcisismo, sino por autoexigencia. Necesito verlo un par de veces para ver el resultado final con más perspectiva, porque soy muy crítico y me reprocho cosas.

En 'La Fortuna' y 'Paraíso' demostró que domina el inglés. ¿No tiene la vista puesta en algún proyecto en ese idioma?

Me encantaría. Ahora está todo más globalizado y puedes currar en tu lengua materna y que se ve fuera, doblado o en versión original. Yo siempre subtitulado. 'La Fortuna' fue un reto, media serie en inglés. Me gustaría repetirlo, con acento británico o americano, lo que sea, que me siento bastante cómodo, incluso en francés... También se busca mucho actor español que hable inglés, pero con nuestro acento, así que hay mucho abanico. Siempre que ese reto me permita pasarlo bien y que no me vaya a perjudicar... Porque tal vez una película con monólogos en alemán no sería mi proyecto (ríe).

Usted comenzó como 'influencer'. ¿En algún momento sintió que le valoraban menos como actor por esos inicios?

Alguna vez me han criticado porque vengo de las redes sociales, sin ni siquiera ver mi trabajo. Es una herramienta que usé para poder independizarme y poder vivir. Creo que me he ido haciendo un sitio poco a poco. Me parece perfecto que opinen de mi trabajo, es algo completamente subjetivo, habrá gente que le guste y otra que no. Estoy contento como actor. Me queda muchísimo por aprender, porque solo llevo ocho o nueve años trabajando.