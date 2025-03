Los cordobeses vibran con lo mejor de los 90 en El Arenal

Los cordobeses pudieron disfrutar este sábado por la noche de la mejor música y ambiente de los años 90 en el recinto ferial de El Arenal con el festival Molan los 90. Deep Delay Producciones reunió un cartel de lujo que hizo vibrar a los asistentes con los mejores hits de la década. Desde los ritmos eurodance hasta los himnos pop que marcaron una generación.

Multitud de espectadores se dieron cita en El Arenal. / Manuel Murillo

Los icónicos Vengaboys, con éxitos como Boom, Boom, Boom, Boom!!, y Rozalla con su Everybody’s Free. Completaron el cartel Daisy Dee of Technotronic, Seguridad Social, Locomía, y el dúo Marian Dacal & Eva Martí, con sus himnos Flying Free y Fly on the Wings of Love o Viceversa y DJ Neil para cerrar una noche que quedará en la memoria de asistentes, que recordaron lo mejor de la época dorada de los 90.