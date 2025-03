La banda escocesa Texas abrirá el Festival de la Guitarra de Córdoba

El Festival de la Guitarra de Córdoba 2025 arrancará con el directo de la emblemática banda escocesa Texas, que abrirá el encuentro de las seis cuerdas el próximo 1 de julio en el Teatro de la Axerquía, según ha avanzado el diario ABC y ha podido confirmar este periódico.

La voz de la icónica cantante Sharleen Spiteri inaugurará esta edición al ritmo de pop y rock con temas tan inolvidables como el que les llevó a la fama I Don't Want a Lover, dentro del álbum Southside (1989), La banda de Glasgow, que nació en 1986, tiene más de 40 millones de discos vendidos con éxitos como Say What You Want, Summer Son y Inner Smile.

En 2021, Hi (2021), su última colección de nuevas canciones, como el más reciente The Muscle Shoals Sessions, junto al excelente músico Spooner Oldham, publicado el año pasado y en el que le dan una visión más íntima a parte de su catálogo. El IMAE todavía no ha puesto a la venta las entradas para este concierto.

El agropop de No me pises que llevo chanclas

En su 44ª edición, el Festival de la Guitarra de Córdoba se desarrollará desde el 1 hasta el 11 de julio y ofrecerá, entre otros, los siguientes conciertos: el de Las Migas, que tendrá lugar en el Gran Teatro el día 10 de julio, o la danza de Olga Pericet y Daniel Abreu (3 de julio), No me pises que llevo chanclas, que llevarán su agropop a las tablas de la Axerquía el 2 de julio, la banda Viva Suecia y Dani Fernández.

Además, en este mismo espacio al aire libre tocará el grupo español de indie rock formado en 2013 en Murcia, Viva Suecia, que presentarán los temas de su último trabajo El amor de la clase que sea. Será el día 3 de julio. Completan el cartel de quienes de momento sabemos actuarán en la Axerquía Dani Fernández (4 de julio), Origen. La Semilla de los tiempos (8 de julio), donde unirán sus fuerzas dos referentes de la música y la danza actuales como Fahmi Alqhai (al frente de la su Accademia del Piacere) y Patricia Guerrero (directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, institución referencial del baile flamenco), fusionando las tradiciones andaluzas de la música y la danza. Y Blind Guardian (11 de julio), un referente del power metal.