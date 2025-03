Paloma San Basilio se despide de Córdoba con lleno absoluto

Hay artistas que no necesitan artificios para brillar, porque su sola presencia, su voz y su historia bastan para llenar un escenario. Así, puntual, radiante y elegante, con un vestido blanco largo lleno de lunares negros, Paloma recibía una ovación nada más aparecer en el escenario. Ella, con la serenidad de quien ha hecho de la música su casa y del escenario su refugio, tomó aire y regaló el primer «Gracias a la vida», haciendo que cada rincón del teatro se estremeciera. Porque hay voces que no se apagan, que desafían el paso del tiempo con la misma emoción intacta de siempre.

«Quiero que cantéis todas las canciones porque todas os las vais a saber», anunció con esa complicidad natural que concierte un concierto en un encuentro íntimo, jugando incluso a calentar la voz con el público, para que así estuvieran preparados para todos los éxitos que se iban a suceder durante la noche. Y así fue. Uno tras otro, fueron desfilando himnos inmortales que forman parte de la memoria sentimental de todos los allí presentes.

Paloma se movía por el escenario con la gracia de quien sabe que no hace falta correr cuando se tiene el poder de detener el tiempo. Y cuando se quedaba quieta, con el pie de micro como único apoyo, solo eso era ya más que suficiente: su voz lo hacía todo. Su banda, impecable en cada nota, la arropó con el respeto y la excelencia que una artista de su talla merece.

Tras cada canción, sin excepción alguna, el aplauso se extendía por cada rincón del teatro como un homenaje conjunto que todos, sin haberse puesto de acuerdo, parecían estar haciéndole a su trayectoria. 50 años en la música, se dice pronto. Y ella lo recibía con la gratitud de las grandes, esas que no han perdido la emoción ni la humildad, pero tampoco el saber y ser conocedoras de que su voz, su estilo, han marcado un antes y un después en la historia de la música de nuestro país, en su caso, incluso más allá de las fronteras.

La cantante tuvo momentos en los que compartió sus emociones con el público cordobés. | VÍCTOR CASTRO

Más o menos a mitad de concierto, desapareció por unos instantes solo para regresar con una nueva imagen, tan icónica como ella misma lo ha sido siempre: un traje blanco, impecable, en el que su elegancia resplandecía aún más si cabe. Y entonces, con la suavidad de quien conoce cada matiz de la emoción, regaló versiones que llegaron al alma de canciones tan queridas como ella -Yolanda, Hijo de la luna o Cuando nadie me ve-, dejando al público embelesado, atrapado en la belleza de su voz y su presencia.

Una caja de sorpresas

Pero es que esto no era todo. La artista no dejó de sorprender a su público, haciendo suyo un éxito contemporáneo como Tacones Rojos, de Sebastián Yatra, demostrando una vez que es una completa todoterreno y que su personalidad arrolladora no descansa con el paso de los años, sino que se engrandece. Y así, versionando otro clásico de la música urbana como lo es Despacito, se marchó bailando del escenario dejando atrás a un público entregadísimo que cantaba y bailaba cualquier cosa que Paloma quisiera cantarles.

Volvió a escena engalanada con un espectacular vestido negro de brillo. No faltaron éxitos como de su discografía como Luna de miel, Cariño mío o Juntos, que despertaron recuerdos en todos los allí presentes, al mismo tiempo que mientras sonaban, creaban otros nuevos junto a esas canciones que durante tantos años han acompañado a muchos.

Y así, poco a poco, La fiesta terminó, pese a que desde el público, fans entregados, le pedían a Paloma que nunca se fuera, y que se quedara con ellos allí toda la noche.

Sin duda, la velada fue inolvidable, y en una Córdoba que en las últimas semanas parece vivir bajo un cielo de ceniza, con la lluvia como telón de fondo, Paloma San Basilio trajo la luz. Una luz cálida y nostálgica, de esas que acarician el alma y nos recuerda que hay melodías que nunca se olvidan. Como ella, que a pesar de despedirse de los escenarios, seguirá siendo eterna en la memoria musical de este país.