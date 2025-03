La cantante Vega reivindica su estilo propio e independiente en su nuevo disco 'Ignis'

La artista cordobesa Vega, de gira estos días para presentar su disco Ignis, habla con Efe sobre este último trabajo, su recorrido como artista independiente, su paso por Operación Triunfo y su voluntad de cimentar una carrera en que quiere tocar "como quiera" y no como otros le digan, porque si no al final "te conviertes en un pinkwashing" (estratega de marketing).

Mercedes Mígel Carpio (Córdoba, 1979), conocida artísticamente como Vega, saltó a la fama en España en 2002 a raíz de su participación en la segunda edición de Operación Triunfo, un tiempo que recuerda con amargura porque musicalmente estaba "en otro mundo y en otra querencia distinta".

"Lo pasé mal porque cuando entré me hacían cantar cosas que no solo no me gustaban, sino que no me sentía representada", rememora Vega, mucho más inclinada hacia los riffs de guitarra del Super 8 o el Pop de Los Planetas que hacía las canciones que le imponían en la televisión.

Al salir del programa, la artista quiso debutar con un tema propio, algo muy alejado del disco "con canciones latinas y con bailarinas alrededor" que le ofrecieron hacer.

Desencuentro con la industria

"Me dejaron sacar una canción mía para ver si me estrellaba de una vez y dejaba de dar por saco, te lo digo así, literalmente", rememora la cantautora, quien cuenta que querían que ella interpretara "el papel de niña con pelo largo y guitarra".

Cuando entré (en Operación Triunfo) lo pasé mal porque me hacían cantar cosas con las que no me sentía representada

"Escribía mis canciones, y donde yo las oía con guitarras distorsionadas, un productor cogía y me las ponía perfectamente amables", añade sobre esto la artista, quien denuncia haber necesitado muchos "años de conocimiento y de peleas con los productores" para encontrar su sonido.

Este primer encontronazo con el negocio, agudizado por una mala experiencia posterior con Universal, que para Vega es "lo peor que hay en la industria" –"habrá buenas personas dentro, pero, desde luego, sus directivos, no", dice la artista sobre la discográfica–, le llevó a crear su propio sello: La Madriguera.

Con él, la artista se libró de las imposiciones de multinacionales que ponían por delante los intereses económicos a los artísticos, a la vez que consiguió una ventana directa para interactuar con su público: "Saben que quien le contesta soy yo y, por lo tanto, también son tremendamente educados y empáticos".

La paridad en la música

Este no es el único desacuerdo que Vega manifiesta con el mundo de la música, ya que también denuncia la precariedad en la contratación. "La gente me pregunta: ¿pero son siete únicas fechas?. Y digo que en principio sí, porque voy a ir a tocar donde me paguen lo que cuesta el show que llevo", explica la artista.

La cantante cordobesa Vega. / Enric Fontcuberta (Efe)

"A las mujeres nos pagan menos, mucho menos –señala Vega–, y yo he dicho que quiero tocar como quiera tocar, y no como me diga alguien, porque si no, al final te conviertes en un pinkwashing para todo esto".

Es por ello por lo que la cantautora pide que las mujeres no sirvan solo como reclamo publicitario para aquellos que se congratulan de programar un cartel paritario, sino que también quiere que las condiciones económicas sean las mismas.

"¿Cuánto pagan a las mujeres en comparación con los hombres?", se pregunta al respecto Vega, y añade que "a los que tienen subvenciones públicas les exigiría lo que a cualquier empresa: tenemos una ley que obliga a que haya esa paridad y esa igualdad en los sueldos".

"Yo no presto mi nombre para esto y creo que debería haber más vigilancia por parte del comité de igualdad porque, al fin y al cabo, todo lo que se mueve tiene que tener una aprobación del Ministerio de Cultura", sentencia al respecto Vega.

Un disco para cerrar un ciclo

Sobre Ignis, el disco que la artista publicó el pasado octubre y que ahora está presentando por distintas salas españolas, Vega explica que es a la vez "el final de algo anterior y el principio de algo que ha tardado casi 10 años en cuajar".

"Antes de empezar mi andadura independiente escribí una canción que se llamaba 'Réquiem', en la que me prometía 'serás agua, serás tierra, serás fuego, serás aire, serás ingrávido y mortal, etéreo y sustancial, rotundamente tú, serás alguien, alguien en paz", rememora cantando Vega, que con Ignis cierra este ciclo de los cuatro elementos.

La cantante cordobesa Vega, durante la entrevista. / Enric Fontcuberta (Efe)

Además, la artista ha presentado el disco sin sencillos, una anomalía en la industria, que contrasta con los cinco avances que tuvo en 2022 Mirlo Blanco.

"Si empiezas a desmenuzar el trabajo en sencillos, parece que dé igual que hayas hecho un disco entero; con Mirlo Blanco tuve la sensación de que había roto mi propio álbum", explica al respecto Vega.

"Luego podrás elegir tu canción favorita, pero negarle a un disco una primera escucha, de arriba abajo, me parece lo más cruel del mundo", analiza la cantautora.

Gira de presentación

Ahora, Vega se halla en mitad de una gira de siete conciertos, que comenzó con dos recitales en Granada y Murcia a principios de marzo.

"Me he encontrado conmigo misma salvando un escollo –explica la artista sobre estos espectáculos–, hace tres años que le cogí pánico a subirme a un escenario por un problema familiar, así que Granada fue maravilloso, tanto que creo que en la última canción me hinché a llorar por pensar simplemente que había llegado al final y que lo había hecho".

Tras esto, Vega ha actuado en Bilbao, A Coruña y Barcelona, y finalizará esta breve gira con dos conciertos en Alicante y Madrid este viernes y sábado, respectivamente.