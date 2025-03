La Caja Negra del C3A acoge la sinfonía por la paz con Estrella Morente, Sarah Lee Guthrie y Woody Guthrie

La Caja Negra del C3A acogió este jueves el estreno de la sinfonía Flying in the air. Peace is in your hands compuesta por el cordobés Fernando Vacas, quien defiende que la paz es femenina, e interpretada por mujeres como Estrella Morente, Sarah Lee Guthrie y Woody Guthrie.

“El mundo tiembla pero hay quienes creemos que la paz es el proyecto más importante”, señaló Morente cuando presentó esta sinfonía, que viene a recordar que "la paz está en nuestras manos".

La paz es femenina. Una sinfonía cantada por mujeres es el lema de la pieza musical compuesta por el cordobés Fernando Vacas y producida por Leplató y Eureka, con el respaldo de la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la Diputación de Córdoba y el propio C3A.