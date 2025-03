Karla Sofía Gascón presenta (al fin) su libro: "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique"

La cacería de Hollywood contra Karla Sofía Gascón (Madrid, 1972) no ha podido con ella. Pese a los insultos y las críticas desatados por los tuits racistas y xenófobos que publicó entre 2019 y 2024, la actriz se ha mantenido en pie. Este jueves lo ha demostrado durante una comida en Madrid en la que ha presentado su libro 'Lo que queda de mí', que publica la editorial Almuzara.

"A mi no me tiene que perdonar nadie nada, a no ser que sea alguien que se sienta aludido sobre las cosas que he podido hacer en mi vida. Que venga entonces y me lo explique. He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que criticaba. He visto a mucha personas hablando de mí sin conocerme. Diciendo que si soy una señora de Vox, racista… Simplemente porque han preferido creer eso", ha dicho la actriz y también escritora durante el almuerzo que ha mantenido con periodistas. "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique", ha asegurado.

"Me gustaría saber qué dijeron ciertas persona que me criticaron tras los atentados del 11M. Yo solo he comentado noticias, y no voy a permitir que nadie diga que blanqueo el nazismo. Me parece una tontería -ha continuado Gascón-. Pero si lo hubiera intentado explicar durante la vorágine, habría sido imposible. No quería dar de comer a este odio. No tenía sentido. Daba igual lo que dijera, porque que iba a seguir por el mismo camino. Cuando alguien tiene una idea de ti, ya da igual lo que hagas".

En relación a los cometarios racistas que expresaban aquellas publicaciones en redes sociales, "de las que ni me acordaba", ha admitido que "podían ser no justas con ciertas personas. A los musulmanes les respeto, pero no al terrorismo ni los fanatismo. Por desgracia, en España hemos vivido muchos problemas con estas cuestiones. Y tú como ciudadano reaccionas a las noticias. Igual que yo he visto reaccionar a los demás a las noticias que salían sobre mí".

Este libro no es exactamente, según su autora, "una biografía, porque lo escribí con momentos que son de ficción y por eso le toca al lector averiguar lo que es verdad y lo que no". Reconoce que escribirlo no fue un proceso fácil, con momentos en los que "no podía seguir, porque era muy doloroso, puse en él toda mi alma". El libro fue editado en su momento en México e iba a ser publicado en España por Dos Bigotes, editorial que se bajó del proyecto al conocerse los tuits de Gascón y desatarse la increíble tormenta que acabó afectando a la carrera de 'Emilia Pérez' a los Oscars y a sus posibilidades de conseguir la estatuilla a Mejor Actriz. Se centra en la etapa de su vida en la que llevó a cabo su transición. "Un momento difícil en el que, como ahora, me encontré en una situación complicada. Todo se derrumbó a mi alrededor".

Con este libro, cuenta la actriz, ya ha escrito tres y está trabajando en el cuarto. "No dejo que nadie escriba por mi" defiende. "Escribo igual que hablo. Le pongo mucha pasión y no me gusta recrearme en lo que hay alrededor, me gusta ser directa", dice, asegurando que este le parece "un libro maravilloso". "No es una biografía porque no hay ningún nombre que sea real. Mi historia personal, amorosa, es complicada, no escarmiento. Por eso la vida siempre me pone en los mismos sitios, para que siga aprendiendo. El libro parte de la base de que entonces estaba en una relación complicada con una senadora de la República de Mexico. Y tiene elementos muy interesantes relacionados con la política, con cómo lo viví… Cosas que fueron muy difíciles para mi vida".

'Lo que queda de mí' llegará a las librerías el próximo 25 de marzo.