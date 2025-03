Estrella Morente cantará este jueves en el C3A para defender la paz, "el proyecto más importante"

Voces de mujeres nacidas en zona de conflicto unidas para cantar por la paz desde el lugar que les ha dado refugio. Ese es el proyecto que presenta la Fundación Artdecor y que ha tenido en la cantaora Estrella Morente una de sus mayores defensoras. “El mundo tiembla pero hay quienes creemos que la paz es el proyecto más importante”, ha asegurado la granadina en Córdoba en vísperas del estreno de Floating in the air, peace in our hands. Esta sinfonía viene a recordar que "la paz está en nuestras manos" y que es necesario valerse del arte para acallar los conflictos bélicos que están acabando con miles de vidas en distintos puntos del planeta.

La lluvia ha obligado a cambiar los planes y el concierto se celebrará finalmente en la Caja Negra este jueves 20 a las 19 horas. La paz es femenina. Una sinfonía cantada por mujeres es el lema de la pieza musical compuesta por el cordobés Fernando Vacas y producida por Leplató y Eureka, con el respaldo de la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la Diputación de Córdoba y el propio C3A. No es la primera vez que Estrella Morente y el cordobés Fernando Vacas colaboran. Ya en 2021, estrenaron trabajaron juntos para el single Despertaré, canción que formó parte de la banda sonora de la película de David de los Santos, La vida era eso.

Ucrania, Israel y Palestina

Floating in the Air, Peace in Our Hands es una sinfonía que se estructura en cuatro movimientos y reúne las voces de mujeres artistas de distintas culturas y lugares del mundo, algunos de ellos escenarios de enfrentamiento armados como es el caso de la artista ucraniana Valentina Levchenko, la activista israelí Shira Golan, y la cantante palestina Miriam Toukan.

Presentación del concierto 'Floating in the air. The peace in our hands'. / CÓRDOBA

Durante la presentación, Valentina Levchenko relató cómo, cada madrugada, en Kiev despiertan con el sonido de los bombardeos y advirtió que "la paz es muy frágil" y que "todo puede cambiar en un instante". Por su parte, Shira Golan subrayó la importancia de la acción, afirmando que "hay que moverse por la paz, no solo pedirla".

Junto a ellas, participarán la reconocida cantaora Estrella Morente y la artista estadounidense Sarah Lee Guthrie, nieta del icónico músico y activista Woody Guthrie, entre otras.

El diseñador Palomo Spain, la Orquesta Joven de Córdoba, dirigida por Michael Thomas, el coro de la escolanía de la ciudad con Auxi Belmonte, la guitarrista Teresa Jiménez y las cantantes Lola Jiménez y R.U.T.

Entrada gratuita y broche a 'Ecologías de la paz II'

El concierto, de entrada gratuita hasta completar aforo, servirá como broche final de la trilogía expositiva de TBA21 en Córdoba, con su última muestra Ecologías de la paz II, que podrá visitarse hasta el 30 de marzo en el C3A.

Más que una obra musical, es un mensaje de paz, tolerancia y entendimiento que, nacido en el corazón de Andalucía, trascenderá fronteras gracias a su retransmisión en streaming a través de RTVE y Radio 3, y su posterior difusión en plataformas, con el propósito de recaudar fondos para organizaciones que luchan por los derechos humanos y llevando desde Córdoba un símbolo de esperanza a audiencias de todo el mundo. "El humanismo y el pensamiento crítico son valores que siempre hay que tener en cuenta", ha destacado Vacas, poniendo en valor el poder transformador de la música en tiempos de incertidumbre.

Dentro de las actividades paralelas, este jueves a las 11:00 horas se celebrará en la T4 del C3A el Encuentro de Mujeres por la Paz, donde las artistas participantes compartirán sus reflexiones sobre convivencia, diálogo y el papel del arte en la construcción de la paz. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa y la colaboración de CIC Batá, Córdoba Acoge, Ideas, Córdoba Solidaria y MZC (Mujeres en Zona de Conflicto).