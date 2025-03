Muere a los 83 años Jesse Colin Young, cantante de 'Get Together' con The Youngbloods

Jesse Colin Young, quien inmortalizó el tema 'Get Together' junto a la banda estadounidense The Youngbloods en la década de los 60, falleció a los 83 años, recogió este lunes la revista Variety.

La muerte fue confirmada por su esposa, Connie Young, quien informó de la muerte del músico en su casa en Aiken, en el estado de Carolina del Sur, en la tarde del domingo, sin ofrecer más detalles.

Antes de llevar una carrera como solista, Young encabezó la banda The Youngbloods y su versión del tema 'Get Together', de Chester Powers, se convirtió en un himno del movimiento de paz y amor al promover un mensaje de unidad y hermandad.

La agrupación se separó en 1972 después de haber lanzado discos como 'Earth Music' (1967), 'Elephant Mountain' (1969) o Ride The Wind (1971).

Y tras la disolución de la banda, Young emprendió una carrera como solista, explorando géneros como folk, rock y música acústica.

Con su proyecto en solitario, el también bajista tuvo varios álbumes de éxito, entre ellos 'Song for Juli', uno de los más destacados, del que se desprenden temas como 'Mornin' Sun' o 'Evenin'' o el disco 'Songbird' de 1975.

Junto a su hijo, el bajista Tristan Young, el músico nacido en Queens, Nueva York, lanzó discos más recientemente como 'Walk the Talk' de 2001 o 'Dreamers' de 2019.