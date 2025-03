La actriz cordobesa Marisol Membrillo se reiventa como cantante pop para rendir tributo a Alaska

Marisol Membrillo ha decidido cambiar de tercio para profundizar en su faceta musical. La actriz cordobesa, conocida por su carrera como intérprete tanto en teatro como en cine y televisión (en series como Cuéntame cómo pasó, Clanes, El hijo zurdo o Las chicas del cable), pero también por su incursión en géneros musicales como la copla, el bolero o la bossa nova, se embarca ahora en un nuevo proyecto que la llevará a meterá en la piel de la popular Olvido Alaska para ofrecer uno de los pocos espectáculos de tributo a la artista.

El próximo 5 de abril, la sala M100 de Córdoba acogerá el estreno de Olvido: la historia musical de Alaska, que ofrecerá un recorrido no cronológico por los grandes hits de la cantante, en su etapa con los Pegamoides y Dinarama, hasta su periodo más reciente como Fangoria. «Esta aventura surgió de una forma casual en una reunión de amigos artistas en la que uno de ellos comentó que tenía en la cabeza hacer un tributo a Alaska y me propuso que fuera yo quien cantara», explica la intérprete, «yo soy muy atrevida y aunque nunca he cantado este género, me pareció que era una buena ocasión para investigar en una línea nueva y dije que sí».

Carlos Carrión, Marisol Membrillo, Fernando Ortiz y Nico González, integrantes de la banda. / Manuel Murillo

La banda del tributo a Alaska cordobés

Desde octubre, aquella primera idea ha ido tomando forma hasta crear una banda que está integrada por Carlos Carrión como director musical y teclados, Nico González a la guitarra y Fernando Ortiz en el bajo. «Esto es un atrevimiento conjunto que ha tenido unos resultados de los que estamos muy satisfechos», confiesa la actriz, cuya idea es mover el espectáculo por otras salas de España a partir del concierto de Córdoba.

«Todos hemos escuchado la música de Alaska, pero he de decir que estudiando sus letras, me he encontrado con historias importantes que te remueven y que son sempiternas», afirma Membrillo, que estará acompañada en el escenario no solo por los músicos, sino por dos bailarines como Adrián Guillén y José Quero, «que nos harán disfrutar bailando». También habrá una pantalla con imágenes motivadoras inspiradas en las canciones de Alaska, «que invitarán a disfrutar y a bailar».

Para la actriz, «esta experiencia supone una diversificación de mi trayectoria artística que me permite probar con otra rama que me encanta como es la puesta en escena de un espectáculo musical». Para ella, «no deja de ser una interpretación y una forma de reciclaje profesional, de aprender cosas nuevas» que le pilla en un momento profesional «muy óptimo, no digo dulce, pero con proyectos sobre la mesa como la segunda temporada de la serie Clanes y otras propuestas ligadas a la copla».

Su objetivo como artista siempre ha sido «subirme a un escenario para transmitir alegría y emociones», afirma, «si no te reinventas mueres, al menos metafóricamente no es fácil, sobre todo siendo mujer y a partir de una edad madura como la mía».

Marisol y su banda están convencidos de que «la música nos cambia la vida, nos sitúa en otro lugar más amable, más divertido y alegre, más empático que todos necesitamos transitar». De momento, no conoce personalmente a Alaska, pero tiene la intención de conocerla. «No me voy a disfrazar a Alaska, pero intentaré acercarme a ella a mi manera». Las entradas están a la venta en este enlace.

