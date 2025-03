Un intérprete de 'La traviata' sale a escena en Córdoba a pesar de haberse fracturado un pie

Haciendo gala de la máxima artística que dicta aquello del espectáculo debe continuar (the how must go on), este domingo uno de los intérpretes de la ópera La traviata ha decidido salir a escena aunque con un pie fracturado. Se trata del tenor Luis María Pacetti que interpreta en la ópera de Verdi el personaje de Gastón. El Gran Teatro de Córdoba acoge este domingo el segundo pase de este clásico operístico que se estrenó el viernes con dirección de escena del cordobés Francisco López, y que un día antes celebró un ensayo general abierto al público ya que todas las entradas estaban vendidas desde hace semanas.

Presentación de 'La traviata' en Córdoba, con Pacetti en primer plano junto a Francisco López. / RAFAEL MELLADO

El tenor accidentado ha decidido interpretar a Gastón a pesar de haberse fracturado un pie y lo ha hecho ayudándose de un bastón. En La Traviata, Gastón es el amigo del protagonista de la historia, Alfredo Germont (interpretado por el tenor José Luis Sola), enamorado a su vez de la heroína Violetta Valéry (encarnada por la soprano Rocío Pérez).

El malagueño Luis María Pacetti, titulado Superior en Música en la especialidad de canto, es además de tenor profesor por oposición de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Master en Creación Audiovisual y Artes Escénicas por la UMA y Premio a la mejor labor musical de la Ciudad de Málaga durante el año 2021.