"Mi poesía nace de una habitación que no es un refugio estable para mi sino todo lo contrario"

-Usted es artista visual. ‘Habitación persona sola’ es su primer poemario. ¿Cómo se llevan los artistas visuales con la palabra?

-Hay una larga tradición de artistas visuales que se han dedicado a visibilizar la relación entre palabra e imagen. Yo me sigo preguntando de qué manera generar relaciones entre ambas cosas. En este poemario, he utilizado estrategias que empleo para producir mi obra gráfica que tienen que ver con la transversalidad y con la mezcla de otros materiales como citas de periódicos, informes, autores... porque me interesa que ambas artes dialoguen.

-¿Cómo surge la necesidad de usar la poesía para abordar la falta de vivienda digna y los conflictos violentos de su Perú natal?

-Este poemario fue una búsqueda más o menos deliberada a partir de una situación personal, de un periodo de sucesivas mudanzas, en el que intento ofrecer mi visión, ver a qué se debe y cómo experimentan otros jóvenes como yo esas dificultades para acceder a una vivienda digna, que se dan no solo en Perú sino en España y otros países. Me interpelaba pensarlo desde fuera de mí y que llamara a otras personas. De ahí esa imagen de una ventana que se abre a una pared sucia, un cielo blanco grisáceo y el reflejo de lo que ocurre cuando estalla una crisis con matanzas y protestas que me llevan a intentar entender mi país, esa barbarie.

-¿Cuál era su situación de inicio?

-La de una persona joven que hacía pocos años que había acabado la carrera de artes y se muda de casa de su madre y se enfrenta a la realidad de los alquileres altos, de espacios poco favorables, claustrofóbicos y de las dificultades compartidas de mi generación.

-¿Los jóvenes de Perú están resignados a esa realidad?

-Yo veo mucha postura crítica y a la vez mucha dificultad para conseguir cierta cohesión por un clima muy autoritario y violento. Es difícil levantar la voz para plantear salidas a la crisis. No digo que no las haya, las sigue habiendo, pero por encima hay un poder férreo interesado en acallar esas voces.

-¿Vivir crisis como esa acentúa la creatividad?

-Eso es algo que me rebela porque toda época tiene sus crisis y cada crisis lleva a producir grandes obras, pero no es lo que cabe esperar, generar grandes crisis para generar grandes obras. Los artistas convivimos con eso, con la necesidad de producir pese a las dificultades. Mi poesía surge de una habitación que no es un refugio estable para mí sino todo lo contrario, un lugar frágil y susceptible.

-¿Ha salido ya de esa habitación?

-De algún modo sigo estando ahí. Ahora comparto casa con una amiga, pero pienso en mi condición respecto a hace unos años y aunque es un poco mejor, la situación de mi país no ha cambiado mucho. Son pasos que he dado en un sentido y en otro.

-¿Qué ha descubierto de la poesía en el proceso?

-Algo en lo que no había reparado que tiene que ver con el ritmo, con la cadencia al escribir y que me fascina.