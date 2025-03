Estrella Morente, Maryna Krut y Giorgia Fumanti se unirán en Córdoba al estreno de la Sinfonía por la Paz

Bajo el lema La paz es femenina. Una sinfonía cantada por mujeres, la Fundación Artdecor presentará el 20 de marzo en el C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), Floating in the Air, Peace in Our Hands, un concierto por la paz producido por Leplató y Eureka, con el apoyo de la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la Diputación de Córdoba y el C3A y retransmitido a través de Radio 3.

Esta sinfonía en cuatro movimientos, obra original del compositor cordobés Fernando Vacas, reunirá las voces de mujeres artistas de distintas culturas y procedencias geográficas para lanzar un mensaje al mundo en favor de la armonía, el entendimiento, la tolerancia y la paz.

El concierto contará con la cantante ucraniana Maryna Krut, la embajadora internacional por la paz Giorgia Fumanti, la cantaora granadina Estrella Morente, la palestina Miriam Toukan, la cantante estadounidense Sarah Lee Guthrie (nieta del histórico músico defensor de los derechos humanos Woodie Guthrie) y la activista Shira Golan, entre otras.

También habrá presencia cordobesa gracias a la participación del diseñador Palomo Spain, la Orquesta Joven de Córdoba, dirigida por Michael Thomas, y el coro de la escolanía de la ciudad con Auxi Belmonte. Por otra parte, la actriz y cantante portuguesa María de Medeiros será la madrina del evento, cuya entrada es gratuita hasta completar aforo.

Charla por la convivencia

El mismo día 20 por la mañana, en el espacio Caja Negra del C3A, se programará además una charla que reunirá a las artistas que participan en la sinfonía. Será una ocasión para poder compartir una reflexión conjunta en favor del diálogo, el encuentro, la convivencia pacífica y la tolerancia.

La elección de la fecha no es casual. "El 20 de marzo, día del equinoccio de primavera, momento que representa un tiempo de cambio, renovación y apertura hacia la luz, es el momento elegido para celebrar este gesto por la paz y enviar un mensaje de esperanza y transformación al mundo a través del poder unificador de la música", indican desde la organización. Esta sinfonía servirá además para poner cierre a la trilogía y última de las exposiciones de TBA21 en Córdoba, Ecologías de la paz II, que se puede visitar hasta el 30 de marzo en el C3A.

Cartel del evento. / CÓRDOBA

El concierto se celebrará en un lugar idóneo: en el C3A, un centro dedicado a la creación, producción y experimentación contemporánea en todas sus formas, con un enfoque que prioriza las artes en vivo y el proceso creativo, y que se ha consolidado como un punto de encuentro para la innovación cultural en Córdoba. Este centro neurálgico de la creación contemporánea de Andalucía, ubicado junto al cauce del río Guadalquivir, frente a la Mezquita y el casco histórico de Córdoba, en un espacio al aire libre que permite disfrutar de los mejores atardeceres y puestas de sol de la ciudad. Desde allí, se lanzará este gesto por la paz en un concierto que será retransmitido por streaming a través de RTVE, Radio 3 y se grabará también en directo para su posterior difusión por otros medios y plataformas, con el objetivo de recaudar fondos para donaciones a organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos.

Sobre el proyecto

Floating in the Air, Peace in Our Hands es "una sinfonía por la paz que quiere devolver la armonía al planeta que habitamos y a todas las especies que viven en él", explica su autor. En este concierto, no sólo se escucharán voces femeninas, también habrá voces de niños y niñas, y sonidos de animales que reaccionan a las amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta; "seres inocentes, en definitiva, que resisten al conflicto y tratan de mantener la esperanza en un futuro mejor".