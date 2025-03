«A la mujer se le impone la idea de que perder juventud es perder valor»

-¿Qué le inspiró a crear una obra como ‘Esencias invisibles’?

-Todo comenzó cuando terminé de leer Yo vieja de Anna Freixas, un libro que me impactó profundamente y me hizo reflexionar sobre el problema del edadismo. Me di cuenta de que la sociedad tiende a invisibilizar a las personas mayores, especialmente a las mujeres, y eso despertó en mí la necesidad de hacer algo al respecto. Como artista, sentí que podía aportar mi granito de arena desde el escenario, así que comencé a investigar y a escribir el guión, con la intención de darle voz a una realidad que muchas veces se ignora.

-¿Cuál es el mensaje central que espera que el público se lleve al final de la obra?

-Que la edad no es el final de nada, sino el comienzo de nuevas etapas llenas de oportunidades. Que la experiencia y la sabiduría son un valor, no una carga. Que todos, tarde o temprano, pasaremos por esa fase de la vida, y es nuestra responsabilidad como sociedad cambiar la mirada hacia la madurez. Espero que el público salga del teatro con una nueva percepción, con ganas de abrazar a sus mayores, de escucharlos, de valorar su historia, y sobre todo, de no contribuir a su invisibilidad.

-¿Por qué eligió centrarse en las mujeres mayores?

-Porque son quienes más sufren el peso del edadismo. En nuestra sociedad, envejecer no se percibe igual para un hombre que para una mujer. Mientras a ellos se les asocia con sabiduría y experiencia, a nosotras se nos impone la idea de que perder la juventud es perder valor. Se nos juzga más por nuestra apariencia, se nos limita en oportunidades y, en muchos casos, se nos condena al olvido. Quise poner el foco en ellas porque su historia merece ser contada, siguen teniendo mucho que aportar y el mundo no debería darles la espalda.

-¿Cómo fue el proceso de crear una obra que combina danza, teatro y música?

-Desde hace tiempo, he apostado por la fusión de las tres en mis creaciones. Ya en Engalanados y Lorkeando exploré cómo estas disciplinas pueden complementarse y potenciar el mensaje artístico. En Esencias invisibles, el reto ha sido llevar esta sinergia un paso más allá, asegurando que cada elemento cuente la historia con la misma intensidad y verdad. He tenido la suerte de contar con un equipo excepcional que ha hecho posible esta visión tan personal. La dirección actoral de Carmen Rey ha dado profundidad a la obra, consiguiendo que el teatro cobre vida con matices únicos. Lucía Nevado, con su talento y coreografía, ha convertido la danza en un lenguaje poderoso dentro de la historia. La música original de Manolo López ha aportado una atmósfera envolvente que conecta de manera directa con el público. Además, el trabajo de José Gabriel Rabasco como regidor lumínico ha sido clave para reforzar cada instante con la ambientación perfecta.

"La obra busca inspirar pequeños cambios en la forma en que tratamos a nuestros mayores"

-La obra aborda el edadismo y la soledad en las personas mayores. ¿Cómo cree que el arte contribuye a cambiar la percepción social sobre estos temas?

-El arte tiene la capacidad de hacer visible lo invisible, de tocar fibras sensibles y de generar reflexión. Creo que el teatro, al ser un arte vivo y emocional, tiene un gran poder de transformación. Cuando una historia te conmueve, te hace replantearte cosas, te cambia la mirada. Esencias invisibles busca no solo entender, sino despertar conciencias, provocar preguntas y, ojalá, inspirar pequeños cambios en la forma en que tratamos a nuestros mayores.

-¿Qué tipo de reacciones espera de las mujeres mayores que vean la obra?

-Espero que se sientan identificadas, que se reconozcan en los personajes y que salgan del teatro con el orgullo de saber que su historia importa. Que nadie les haga sentir que han dejado de ser valiosas por cumplir años. También me encantaría que la obra sirviera como una especia de espejo para que se reencuentren con sus sueños, con su fuerza, con sus ganas de seguir cumpliendo años sin el miedo al qué dirán.

-¿Qué papel cree que juegan estas mujeres en la creación de una sociedad más justa y equitativa?

-Las mujeres han sido el pilar de muchas generaciones, sosteniendo familias, luchando por derechos, creando comunidad. En la madurez, tienen una mirada más sabia, más libre. Son portadoras de historias, de enseñanzas, de valores que no deberíamos perder. Necesitamos escucharlas, aprender de ellas y darles el espacio que merecen.

