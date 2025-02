Los británicos The Speedways con Marchica y Biznaga, próximos conciertos del Ambigú este puente

Los chicos de oro del power pop británico The Speedways y los de Pozoblanco Marchica ofrecerán este jueves 27 de febrero un concierto conjunto en la Sala Ambigú Axerquía de Córdoba en una noche que promete subir los decibelios y que acabará con una sesión de Mane Barquero y MiamigoMigue. The Speedways, conocidos por su personal sonido ronettes-punk, están en plena forma y han actuado en festivales de la península colgando el cartel de sold out en sus conciertos. Ahora regresan en gira con la intención de llenar de color y canciones las salas españolas.

La banda de Pozoblanco Marchica lleva en marcha desde 2021 tras el regreso del cantante y guitarrista Pete Marchica a España desde su California natal y su encuentro con la base rítmica del grupo Algunos Hombres a los que se unió después Jaime Romero como segunda guitarra. El resultado es un cuarteto que destaca por su frescura y que ha tiene dos discos en la calle, el último Walter's Walk, editado en mayo de 2024. Las entradas ya están a la venta.

Componentes del cuarteto Marchica de Pozoblanco. / CÓRDOBA

El viernes 28, Día de Andalucía, la sala Ambigú Axerquía recibirá a Biznaga, una banda que forma parte de una generación de músicos formados alrededor del punk. De una manera muy personal, han conseguido perfeccionar, a base de melodía, discurso y actitud, su personal concepción de la canción protesta contemporánea.

Los cinco trabajos publicados hasta la fecha (Centro Dramático Nacional, Sentido del Espectáculo , Gran Pantalla, Bremen no existe y ¡Ahora!) son buena prueba de cómo desarrollar una trayectoria a base de grandes canciones, sin concesiones en lo retórico, ni renuncias en lo melódico.