Muere Roberta Flack, la legendaria voz de 'Killing Me Softly With His Song'

En la vida de Roberta Flack (Black Mountain, 1937) nada fue casualidad. Nació casi predestinada para cantar. De voz profunda y afilada, marcó el jazz con una sutilezada nunca antes vista. De hecho, desde que Less McCann la descubrió, se convirtió en uno de los nombres fetiche del género. Ganó cinco premios Grammy y un American Music Award, pero siempre reconoció que el mayor éxito se lo dio Killing Me Softly With His Song: una canción que la volvió eterna. Este lunes, tal y como ha desvelado el publicista Elaine Schock, la artista ha fallecido a los 88 años después de que le diagnosticaran ELA en 2022.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, reza en el comunicado.