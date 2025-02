Montilla dispensa una gran acogida al primer libro de la joven María Trillo Varo

Montilla ha dispensado una gran acogida a Causalidad, el primer libro de la joven María Trillo Varo. El salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio sirvió de escenario para la presentación de esta obra que combina la prosa y la poesía para compartir las vivencias personales de esta joven montillana que, a sus 29 años, trabaja como coordinadora de Proyectos Internacionales y Comerciales en Piktalent.

Tras formarse en el colegio San Luis y San Ildefonso y en el IES Inca Garcilaso, la autora se marchó a Sevilla para cursar el Grado de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide.

«No es una autobiografía en forma de poesía pero se acerca a una época de mi vida que reflejo en las letras que componen la obra», confiesa María Trillo Varo sobre su primera incursión en el mundo literario, un proyecto cuya gestación no ha resultado del todo fácil.

«El proceso fue un método de desahogo, una forma de escapar de una realidad que en ese momento me asfixiaba y de la que no sabía salir», explica María Trillo Varo que reconoce que «aunque en un principio no pensé en publicarlo, luego, tras darle muchas vueltas, me animé y me convencí de que quería tenerlo en mis manos y, de este modo, poder hacer partícipe de mis reflexiones a todas las personas que quieran leerlas, así como a mi familia y a mis amigos».

Apasionada por la música y los viajes, María Trillo Varo derrocha sensibilidad, creatividad y pasión, tal y como demuestra en esta obra que ha sido editada por el sello Círculo Rojo.