Córdoba recibirá al autor americano André Aciman para hablar de su novela 'Mi año romano'

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha organizado dos encuentros literarios con el escritor estadounidense André Aciman con motivo de la publicación de su nueva novela Mi año romano (Editorial Alfaguara). El autor de Llámame por tu nombre y Lejos de Egipto, ganador del Whiting Award y el Lambda Literary Award, vuelve a sus memorias en esta novela sobre una etapa crucial de su vida.

La primera cita será en Sevilla, donde estará acompañado por el escritor Pepe Pérez-Muelas el lunes 17 de febrero en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. Al día siguiente, el martes 18, estará en Córdoba donde se ha previsto también una charla que repasará su trayectoria con Pablo García Casado en la Filmoteca de Andalucía y se proyectará la película Call me by your name inspirada en su obra. Ambas citas están previstas a las 19 horas.