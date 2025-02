El cordobés Francisco Javier Guerrero, Premio Tiflos de Literatura de la ONCE.

El jurado de los 38 Premios Tiflos de Literatura convocados por la ONCE falló ayer las obras ganadoras de cada una de las modalidades literarias: Poesía, Cuento y Novela. Los trabajos premiados han sido seleccionados entre las 2.338 obras presentadas a esta edición del certamen.

En la modalidad de Poesía, el ganador ha resultado el cordobés Francisco Javier Guerrero por su poemario ‘Sanatorio’, seleccionado por unanimidad. Una obra que gira en torno a la enfermedad terminal y que, en palabras de Aurora Luque, integrante del jurado, “se trata de serie de diálogos con el dolor”. “Lo destacable”, añade la poetisa, “es que no incurre en ningún tipo de patetismo. Es un libro duro, descarnado, que se asoma al vértigo de la muerte de una manera que no es en absoluto convencional y que además tiene una factura formal impecable”.

“No se puede escribir del dolor sino es desde la propia vida”

Guerrero reaccionó así al saberse ganador de los Tiflos. “Es un jurado tan prestigioso que este premio te aporta sosiego porque la obra una vez que es reconocida la dejas y te deja a ti descansar. Y este premio en particular, el prestigio del premio, el del jurado, el de los ganadores anteriores, es un honor, es un premiazo”, decía anoche visiblemente orgulloso.

Este libro ganador continúa un itinerario que comenzó con otro libro anterior ‘Los principios activos’, premio Badajoz de Poesía, que revela su formación científica en torno a la medicina de la curación a través de esos principios activos, mientras que en este ‘Sanatorio’ profundiza más en la enfermedad.

Para Francisco Javier Guerrero, que escribe cuentos y poesía de manera alternativas, la poesía no es en sí misma expresión de dolor. “Es expresión de vida -matiza-. Pero en este trabajo si que expresa no tanto el dolor, como que dialoga con el dolor. Es un texto duro y áspero que no caiga en algo impostado sino que la verdadera voz de este libro es el dialogo con el dolor”, sostiene Guerrero.

El autor considera que el lector encontrará consuelo en el lenguaje, en ese diálogo con el dolor. “El dolor a veces te deja descansar, hay destellos luminosos en algunos de los versos y aunque el trabajo es duro termina con un aliento de vida porque no se puede escribir del dolor sino es desde la vida”, proclama. Sus versos nacen, de hecho, de experiencias cercanas.

A su juicio, el tiempo que vivimos necesita de la poesía. “No creo que sea un requisito para salir mejor de los tiempos que vivimos, es un requisito de la propia vida, cuando hay dicha hay un tipo de poesía y en momentos dolorosos nace otra. Es condición de la vida, no de una época o del dolor”, concluye.

Los otros premiados

En Cuento, el premio es para otra andaluza, Mar Horno de Torredonjimeno (Jaén), por su trabajo ‘Más común de lo que parece’, elegido por mayoría. Según destaca Care Santos, miembro del jurado, “es un libro muy unitario, con gran coherencia interna y con algunos cuentos magníficos. El primero de ellos entusiasmará a los lectores, solo voy a desvelar que transcurre en un olivar y lo protagoniza un ángel, y eso ya son dos elementos que casan de una manera muy curiosa”.

En la modalidad de Novela, el ganador es Santiago Casanova, por la obra ‘La debilidad de los peones’, elegida por mayoría del jurado. Según la escritora Pilar Adón, integrante del jurado, se trata de una novela “muy interesante por lo que plantea de destrucción de un personaje, de cómo una vida se puede dirigir al caos por medio de la azar. Es una historia muy bien construida”.

Los ganadores recibirán un premio de 20.000 euros en el apartado de Novela y de 10.000 euros en cada uno de los apartados de Cuento y Poesía. Además del premio en metálico, las obras ganadoras serán editadas por la Editorial RBA (Novela), Edhasa Castalia (Cuento) y Renacimiento (Poesía).

Autores con discapacidad visual

El jurado también ha dado a conocer los nombres de los ganadores de los premios especiales para escritores con discapacidad visual, dotados con 5.000 euros cada uno.

En Novela, el premio ha sido para Ana Eugenia Venegas, natural de Ubrique aunque residente en Marbella desde hace ya muchos años por la obra ‘No solo en Madrid’, ambientada en la movida madrileña y con toques de novela negra.

En Poesía ha ganado Pedro Serrano con la obra ‘Idolatría de lo plano’. Un poemario articulado como una crítica corrosiva a lo que podría llamarse la estética contemporánea de la banalidad, del selfi y de las redes sociales.

Y en Cuento, el ganador es Manuel Enríquez por la obra ‘La muerte tenía un cuento’. Un libro muy imaginativo, que mezcla muchos géneros y que se atreve incluso a hacer una incursión en el terreno fantástico.

Alta participación y un prestigioso jurado

Esta edición de los Premios Tiflos es la que ha registrado la más alta participación histórica, con 2.338 trabajos presentados, lo que supone 511 obras más que el año anterior (2.292 han sido en la categoría absoluta y 46 en la reservada a escritores ciegos o con discapacidad visual). De ellas, 898 han competido en el apartado de Poesía (881 en la categoría general y 17 en el apartado de discapacidad visual); 583 originales en Cuento (568 en general y 15 escritores con discapacidad visual); y 857 en la categoría de Novela, (843 de escritores videntes y 14 con discapacidad visual).

También, y como es habitual, los distintos jurados de cada uno de los géneros literarios han estado formados por importantes nombres del mundo literario.

En el apartado de Poesía han actuado como jurado los poetas Luis Alberto de Cuenca, Ángel Luis Prieto de Paula, Mª Ángeles Pérez, Aurora Luque y la editora de Renacimiento, Christina Linares. En Cuento, los miembros han sido Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Care Santos, José Ovejero y la editora de Edhasa/Castalia, Penélope Acero. Y en Novela, el jurado ha estado compuesto por los escritores Luis Mateo Díez, Manuel Longares, Ángel Basanta y Pilar Adón, además de la editora de RBA, Laia Salvat.

También han formado el jurado, por parte de la ONCE, como presidente Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales; como vicepresidente primero Ángel Luis Gómez, director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva; como vicepresidenta segunda Imelda Fernández, vicepresidenta del Consejo General, y ha actuado como secretario Francisco Maldonado, jefe del Departamento de Promoción Cultural de la ONCE.

Sobre los Premios Tiflos

Los Premios Tiflos de Literatura que la ONCE convoca anualmente son desde hace 38 ediciones una apuesta decidida por la creación literaria en lengua castellana, además de un impulso a la escritura entre las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

La convocatoria está abierta a escritores de cualquier país, mayores de edad, que deben cumplir como requisito la presentación de sus obras en lengua castellana. La gala de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 10 de junio en Madrid.