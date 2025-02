Javier Frutos: "Gracias a mi gente de Córdoba. ¡Tengo un Goya!"

Javier Frutos ha sido uno de los cordobeses que triunfó en la pasada edición de los Premios Goya del cine español, celebrada en la noche del sábado, gracias a su trabajo en el filme Segundo premio. El montaje de este largometraje que se apoya en la banda granadina Los Planeta corrió de su cuenta y ha merecido el favor del jurado.

A la hora de recoger el Goya al Mejor Montaje, Frutos tuvo varios mensajes para su tierra natal, Córdoba, donde ya se encuentra descansando. No faltaron los agradecimientos a compañeros de trabajo y familiares durante su breve discurso, que se dio pasadas ya las doce de la noche.

A Frutos se le vio muy contento con el cabezón en la mano. «Muchísimas gracias a los académicos y a mis compañeros de nominación, y sobre todo a Fernando Franco, el Messi de los montadores, al que ya se le debe un premio», comenzó comentando el cordobés. Se refería al director y montador de cine español, ganador del Premio Goya en 2014 como director novel por la película La herida y nominado al Premio Goya por el montaje de la película Blancanieves, en 2013.

Con su familia

Después, Frutos agradeció el apoyo «a todo el equipo y la familia de Córdoba, sobre todo a mis sobrinos. A mi gente de Córdoba y de la calle. ¡Tengo un Goya!». También tuvo palabras para Isaki Lacuesta, el director de la película que le ha permitido obtener el Goya, así como para el productor, «la persona más valiente que conozco».

Ahora, Frutos se encuentra descansado "tras un año de celebración", ya que Segundo Premio lleva casi doce meses desde que terminó recogiendo varios premios, como el Carmen que el montador valora especialmente porque lo recogió en su tierra. "Y además mi madre se llama Carmen", recuerda en conversación con este medio.

Afónico tras la celebración en Madrid, ahora Frutos espera volver en unos días a Córdoba para compartir este premio con su familia y amigos. "Allí lo seguiremos celebrando porque las cosas bonitas merece la pena celebrarlas", asegura.

Finalmente, Frutos sostiene que el Goya al mejor montaje ha sido "un reconocimiento que no me esperaba, de las cosas más bonitas que me han pasado nunca".

María Pulido. / Diario CÓRDOBA

'Mariposas negras'

También puede presumir de Goya la pozoalbense María Pulido, directora de arte de Mariposas negras, mejor obra de animación.

La película ha tenido un exitoso recorrido por festivales internacionales, que arrancó en el prestigioso Annecy Festival, hasta estrenarse a nivel nacional en la sección oficial del Festival de Sitges el pasado mes de octubre. Y ahora obtiene otro merecido premio con el Goya a la Mejor Película de Animación, en cuyo rodaje Pulido ha sido una pieza clave.

La cineasta ha empezado el proceso de desarrollo del cortometraje Tsusami, cinta que dirigirá después de firmar el guion. El cortometraje es una producción de Tinglado Film (Canarias) y Uniko Estudio (País Vasco) y ha iniciado esta fase con una residencia artística en el municipio tinerfeño de Garachico.