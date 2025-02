«El concierto será una experiencia, un camino»

-¿Qué le inspiró a querer dedicarse a la dirección orquestal?

-Desde que estaba ya en el conservatorio de Grado Medio en Córdoba sentía mucho interés por el resto de instrumentos y por todo lo que iba más allá de la viola que yo tocaba, la historia de la obra, qué llevó al compositor a escribirla, su estructura, dónde se utiliza cada instrumento... Ese interés en todo lo que tiene que ver con la música fue lo que hizo que me sintiese atraído por la dirección.

-Durante su formación ha pasado por instituciones muy prestigiosas como la Escuela Superior de Música de Weimar. ¿Qué impacto han tenido en su carrera?

-Al principio estudié viola. Madrid fue una gran experiencia no solo por el conservatorio, sino por entrar en contacto con las diferentes orquestas de la ciudad. Para dirección de orquesta, mi segundo estudio y una apuesta arriesgada, lo tuve claro, tenía que hacerlo en lo que se considera el mejor conservatorio para ello. Tuve la suerte de entrar y ha sido fundamental, he tenido la mejor formación, que ha hecho que luego hayan ido bien el resto de cosas que he ido haciendo.

-¿Cómo fue ganar la primera edición del Concurso de Dirección de Orquesta de Juventudes Musicales de España?

-No esperaba ganarlo. Todo el mundo se prepara mucho y al final la música es algo subjetivo. Pero estoy muy contento, no solo por lo que supone el premio en cuanto al nombre, sino porque una parte del premio era ser asistente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y los dos años que llevo con ellos me han servido muchísimo para aprender.

-Debuta con la Orquesta de Radio Televisión Española. ¿Cómo se ha preparado para ello?

-Ha sido una semana muy buena, me he encontrado con una orquesta súper abierta, flexible y con ganas de probar las ideas que les proponía. Obviamente ante un debut así, ante una orquesta a la que uno le tiene tanto respeto, empecé el trabajo hace ya unos meses e intenté hacer una propuesta con la que yo sintiese que tenía algo que decir, algo que aportar.

-¿Cómo decide la elección de repertorio e interpretación de las obras?

-Siempre intento generar un itinerario de escucha. Este concepto no es mío, me lo enseñó Miguel Ángel Marín. Así, el público cuando se sienta en su butaca, va por un camino de descubrimientos sonoros, como en este caso, que tocamos dos obras contemporáneas en la primera parte. Usamos el bombardino como instrumento solista, un instrumento un poco marginado que me parece muy bonito que tenga su espacio. El concierto se convierte en experiencia, es un camino, intento siempre que sea así, que no sea simplemente obras una detrás de otra.

-¿Cuáles son sus planes de futuro?

-La semana que viene me voy a Alemania, con la WDR. Diferentes proyectos por España, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en verano estaré también en el Concertgebpuw de Amsterdam... no parar y que no falte.

-Como uno de los exponentes más jóvenes de la dirección en España, ¿qué consejo le daría a aquellos que están empezando?

-Que sean honestos y humildes con respecto a la música. Creo que es importante atreverse a dar ciertos pasos si la situación lo permite.

