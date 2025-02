Cien años de flamenco y radio: un recorrido sonoro a través del tiempo

La Fundación Cajasol ha sido el escenario escogido para la presentación del libro 'Cien años de Flamenco y Radio', una obra monumental del investigador y publicista Ildefonso Vergara, quien ha dedicado años a la recopilación y análisis de la relación entre este arte musical y el medio radiofónico. Junto al autor ha participado en el cantaor David Pino.

En el acto, Vergara ha compartido algunas de sus reflexiones más destacadas sobre el proceso de documentación y la relevancia de la radio en la historia del flamenco. “Han sido muchos años de investigación, muchas horas de hemeroteca. Y no solo en toda España, sino también a nivel internacional. Buscar información entre tanta cantidad de fuentes ha sido lo más complejo", ha explicado el autor.

Evolución

Vergara ha subrayado el papel clave que desempeñó la radio en la difusión del flamenco desde sus inicios. “Incluso hasta aficionados que después se convirtieron en cantaores profesionales aprendieron el flamenco escuchándolo en la radio, porque no tenían otro medio para acceder a él”, señaló. Gracias a la radio, el flamenco llegó a una audiencia masiva y traspasó barreras geográficas y sociales. "En los años 20, si alguien no había asistido a un café cantante o a un espectáculo flamenco, no tenía posibilidad de escucharlo. Pero con la radio, este arte pasó a formar parte de la programación de todas las emisoras y se convirtió en un elemento del paisaje sonoro de la época”.

El libro analiza en detalle la evolución del flamenco en la radio y diferencia dos momentos fundamentales. La diferencia está en los años 60, cuando nacen los programas especializados. A partir de ese momento, el flamenco no es solo una música que se emite, sino un tema de debate, con críticos, expertos y flamencólogos que analizan su historia, sus cantaores y sus distintos palos. Esto permitió una mayor divulgación y consolidó una nueva afición.

Impacto de las nuevas tecnologías

Sobre la actualidad, el investigador ha reconocido que la radio no desempeña el mismo papel que en décadas pasadas, pero sigue siendo un medio relevante para la difusión del flamenco. "No tiene el mismo papel que en los años 60, 70 u 80, pero sigue estando muy ligado al flamenco. Además, las plataformas digitales han permitido que la radio evolucione y se adapte a los nuevos tiempos, ofreciendo contenidos a la carta para el público", ha matizado Vergara.

La presentación de 'Cien años de Flamenco y Radio' no solo fue un repaso a la historia del flamenco en las ondas, sino también una celebración de la vigencia de este arte y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.