'No ni ná', una pieza contemporánea de artes escénicas que se rebela contra la 'andalufobia'

La actriz Zahira Montalvo (Córdoba, 1982) soporta en escena en solitario 'No ni ná', "una pieza contemporánea de artes escénicas" que reúne "una mezcla" que integra texto e interpretación gestual y que se rebela contra la andalufobia desde la perspectiva de "persona andaluza que lleva muchos años fuera de la tierra" sufriendo "estereotipos que siguen perpetuándose a lo largo del tiempo".

Zahira Montalvo, que al poco de nacer se trasladó a Chiclana (Cádiz), "aunque nunca me he desvinculado de Córdoba porque mi familia sigue viviendo allí", ha diseñado "un espectáculo unipersonal" como "una pieza de teatro contemporáneo", lo que es "un trabajo de investigación con testimonios e historias de mujeres y disidencias de nuestra tierra" que se estrenará el 15 de marzo en el teatro de la ciudad gaditana.

Bajo la dirección de otras dos andaluzas, Pamela Palenciano, nacida en Andújar (Jaén), y Ana Cavilla, natural de San Fernando (Cádiz), la actriz, que reside y tiene la base de su carrera profesional hoy día en Valencia, quiere poner de manifiesto "las vivencias y las experiencias que he ido teniendo" desde que salió de Andalucía con 17 años para trabajar y estudiar y a donde solo ha vuelto en breves períodos para visitar a la familia.

Porque, tal y como se pregunta en una entrevista con EFE, "quién no ha sufrido" la andalufobia. Para Montalvo, pedagoga, directora, máster en Danza y Artes del Movimiento por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y licenciada en Arte Dramático 'Interpretación gestual' por la Real Escuela de Arte Dramático (Resad) de Madrid, "es raro que una persona andaluza que no haya sufrido en algún momento de su vida algún tipo de rechazo, cuestionamiento o comentario sobre nuestra forma de expresarnos, de ocupar el espacio, de dirigirnos en algún lugar".

Primeras experiencias 'andalufóbicas' en los estudios de Madrid

Para ella misma, "las primeras experiencias como andaluza fueron en Madrid, donde me fui a estudiar arte dramático, y ya en la propia escuela, en la propia la Resad, ya tuve mis primeros encontronazos con el profesorado cuando hablaban de mi acento, de los papeles que se me daban en esas obras, casi siempre estaban asociados a las criadas".

"De hecho, hice un máster en criada los cuatro años que estuve en la Resad. Y esto, pues tiene mucho que ver con cómo se nos lee", ha subrayado.

La actriz Zahira Montalvo presenta 'No ni ná' un trabajo contra la andalufobia / EFE

'No ni ná', una producción de Zahira Montalvo y de Kancaneo Teatro, la compañía que comparte con Elba Ruiz especializada en espectáculos y pedagogía inclusiva e improvisada, se encuentra en proceso de obtención de financiación.

El espectáculo parte del recorrido y trayectoria de Montalvo, pero "tiene que ver también con lo LGTBI, no podía no estar tampoco, entendiendo las disidencias desde el habla, el cuerpo, la diversidad sexoafectiva, toda todas las disidencias, no solamente las que entendemos como LGTBI, sino que todo lo que se salga de la norma".

Movimiento artístico andaluz muy potente

"Esto, en realidad, ha ido surgiendo sobre la marcha. Creo que ahora mismo, a nivel artístico, hay un movimiento andaluz muy potente y, cuando hablo de artístico, hablo de música, de escritura, de poesía, de teatro, de danza, de todo lo que tenga que ver con las artes escénicas en general", ha enfatizado la promotora y protagonista de 'No ni ná'.

El espectáculo, a mes y medio de su estreno, tiene la conclusión "aún en este proceso". De todas formas, a su juicio, "sí que hay algo que es como recuperar nuestra historia, entender de dónde venimos, como arma, como herramienta para seguir caminando y para entendernos, como que no se nos niegue nuestra historia, nuestra forma como reivindicar ese estar andaluz fuera y dentro de Andalucía".

Y también sucede "como mujer, como disidencia, como todos estos lugares que también nos atraviesan, no es lo mismo ser una cosa que ser otra, aunque seas andaluza. Entonces estamos también hablando de feminismo andaluz".

Participación plural en la creación

Zahira Montalvo cuenta con un plantel de personas, más allá de las directoras, a la hora de poner en pie 'No ni ná'. El profesor universitario y activista andalucista Antonio Manuel Rodríguez, que ha participado en el texto de una de las escenas, es una de ellas.

A él se unen otros creadores, como Alessandra García, Carmen Xía, Calde Ramírez o Pintarraheo, entre otras personas que "en cuanto hemos comentado en qué estábamos liadas se han unido" a la iniciativa artística, que se define en su promoción como "una copla disidente 'pa' acompañar un buen puchero".

Zahira Montalvo reconoce que "tenía mucha necesidad de contarle a otros compañeros lo que estábamos haciendo y enseguida se unían de alguna manera".

Para la protagonista, "está siendo un equipo muy, muy, muy, muy potente el que nos estamos juntando, y es de una manera bastante natural y orgánica, o sea, se ha ido dando, más que buscarlo, se ha ido dando este encuentro".

De ahí, que a la hora de establecer la autoría de la dramaturgia, la difusión de la obra no va a identificar ninguna autoría, ya que es "colectiva, porque somos un grupo de personas que hemos ido aportando".