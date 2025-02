Melody, representante de Eurovisión 2025: "El día antes de la semifinal del Benidorm Fest estuve en el hospital porque no podía respirar bien"

Melody cumple el sueño de su vida tras conseguir el billete a Basilea (Suiza) para representar a España en Eurovisión. Hace 16 años, la artista fue candidata con su tema ‘Amante de la luna’, aunque finalmente Soraya Arnelas fue la escogida para ir al festival en Moscú. "Esto lo tenía pendiente, primero porque se lo debía a mis fans", ha explicado la cantante. "En aquel momento hice una propuesta de cómo me encontraba entonces. Ahora yo quería hacer un himno y un tema que tuviera fuerza. Esa diva somos todos que luchamos por nuestros sueños. Quien la sigue la consigue", ha comentado.

"Ahora mismo no soy consciente todavía de que tengo la suerte de poder representar a mi país", ha declarado la intérprete este domingo tras la gran final. Sin embargo, su llegada a la final no fue fácil. Además de los problemas técnicos durante su actuación, la cantante ha confesado que el pasado miércoles por la noche estuvo "en el hospital porque estaba malita". "No me encontraba bien, me dolía el pecho y no podía respirar bien. Estuve con el oxígeno y mascarilla puesta. No quise decir nada porque no quería preocupar a nadie. Sí o sí iba a estar en el escenario dándolo todo.

Años de esfuerzo

"Esto es fruto de un gran trabajo, de un gran equipo, de muchos años de esfuerzo y constancia", ha expresado la sevillana. "Soy una artista muy trabajadora y luchadora, independientemente de los gustos de cada uno lo voy a dar todo y voy a luchar. Me encuentro preparada para ello", ha asegurado. "Vengo de tener una carrera y unos años espléndidos. Ha habido momentos en los que me ha costado mucho trabajo, pero con esfuerzo todo se consigue y estoy en un momento súper positivo", ha valorado.

Sobre las críticas a su canción, la intérprete ha valorado que "Eurovisión merece un himno y 'Esa diva' lo es. Podría haber hecho una canción comercial". La artista también ha valorado el significado detrás de su tema: "La palabra diva se ha estropeado, es altiva. Yo digo que una diva es un simple mortal, puedes ser una persona con los pies en la tierra". "Divas somos todas y todos porque no hay nadie más que nadie. He querido reivindicar los valores que me han enseñado mis padres desde que empecé en la música de pequeña".

En los próximos meses, la cantante preparará su actuación para el certamen europeo: "Queda todo el trabajo para Basilea, ver los cambios que vamos a hacer. La mejor propuesta que tengamos sobre la mesa es la que vamos a llevar".

Líder de audiencia

La gran final de este sábado fue líder de audiencia, con su mejor resultado desde la primera edición del Benidorm Fest, que proclamó a Chanel vencedora. La gala anotó un 17,1% de cuota de pantalla y 1.938.000 espectadores de media. Casi 5 millones de personas la han visto en algún momento.

“No tengo palabras. Son tantos años que cuando pasan y pasan a veces tienen que suceder estas cosas para darte cuenta de cuánto te quiere y te valora la gente”, aseguró muy emocionada el sábado una rueda de prensa. La rumbera empezó su carrera a los 11 años con su éxito ‘El baile del gorila’: “Todo lo que hagas y lo que luches, sirve. A veces no se ve en el momento pero la recompensa llega”.