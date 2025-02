El acento cordobés que triunfó en los Premios Carmen

La gala de los cuartos Premios Carmen del cine andaluz no tuvieron acento cordobés únicamente por celebrarse en el Gran Teatro. En el palmarés de galardones también se coló Córdoba, demostrando que, cada vez más, la ciudad genera talentos a la altura.

Javi Frutos vivió en la noche del sábado uno de los mejores días de su vida. El cordobés consiguió el premio Carmen, concedido por la Academia del Cine de Andalucía, al mejor montaje gracias a su trabajo en la película Segundo premio, que además se convirtió en la gran triunfadora de la noche con ocho estatuillas. Como reconoce Frutos a Diario CÓRDOBA, "ni en mis mejores sueños podría habérmelo imaginado", asegurando que esto es como "si escribes un guion soñado, como en las buenas películas".

El premio además viene cargado de más simbolismo si lo recoge en su tierra, Córdoba, rodeado de su familia y en un lugar muy especial para él como es el Gran Teatro. Ya lo dijo en su discurso de agradecimiento y lo repite con la resaca emocional del día siguiente: "Lo recojo en el lugar en el que he crecido culturalmente, el Gran Teatro de Córdoba, y acompañado de la gente que me ha hecho adorar este arte, mis hermanos y mi madre".

Cuando recogió el Carmen a mejor montaje, Frutos aseguró que si él hace cine es "por todos mis hermanos", Víctor, Rafa y Antonio (también montador) que, añadió en tono de humor, "me ponían películas que yo no debía ver, como La naranja mecánica, cuando tenía cinco o seis años". También fueron sus hermanos los que le llevaron al Gran Teatro, cuando proyectaba películas, a ver Vértigo: "Volviendo a casa, Tony me dio una chapa increíble de una hora sobre la importancia de la dirección, del punto de vista y del montaje, así que muchas gracias por descubrírmelo".

Equipo de 'Segundo premio'. / A. J. GONZÁLEZ

Preguntado por si cree que correrá la misma suerte en los Goya, en los que Segundo premio también está ampliamente represantada (incluido Frutos por su trabajo en las labores de montaje), el cordobés apunta que "son competiciones distintas", pero sí supone un chute de emoción el haber cosechado ocho premios Carmen. En cualquier caso, finaliza, "lo importante es que el equipo de la película somos una grandísima familia, un grupo de música".

La "alegría tremenda" de Guillermo Rojas

Guillermo Rojas era, también, uno de los protagonistas cordobeses de los Carmen gracias a su largometraje Solos en la noche, que consiguió el galardón a mejor actor gracias al trabajo de Pablo Gómez-Pando. Rojas reconoce a CÓRDOBA la «alegría tremenda» que supuso escuchar el nombre de Pablo porque es «el protagonista de la historia, el que pone cara a lo que estábamos contando en la película». Quizá por eso, añade, «todos nos sentimos ganadores».

Para el director cordobés que la gala se celebrara en Córdoba, su tierra, y que además su filme fuera el más nominado supuso «una noche de muchas emociones». Para Rojas, Córdoba, sin duda, estuvo a la altura. «La ciudad respondió, solo había que ver cómo estaban las calles y los alrededores del teatro. Yo sentí que Córdoba tenía ganas de una fiesta así», recuerda.

Guillermo Rojas, en la alfombra roja. / VÍCTOR CASTRO

También habla Rojas del talento cordobés y del acicate que pueden suponer los Carmen y la visibilidad que da a los cordobeses del sector para que cada vez más jóvenes se animen a estudiar cine. «En Córdoba se están creando muy buenos mimbres para que eso ocurra y siempre es importante tener referentes. Además los Carmen sirven para hacer ver que desde el cine se pueden hacer cosas importantes», finaliza.

La "felicidad absoluta" de Álvaro Medina

En la misma línea se manifiesta Álvaro Medina, premio Carmen a mejor dirección de fotografía por La estrella azul. Todo lo vivido en la noche del sábado, reconoce Medina, «me parece algo mágico si pensamos en que no estamos en una ciudad donde ocurran muchas cosas cinematográficamente hablando, aunque espero que esto sea el principio de una relación de Córdoba con el cine que vaya en aumento».

Sobre el reconocimiento, el director de fotografía señala que vivió «un momento de felicidad absoluta. Jamás habría pensado, cuando me inicié en el mundo audiovisual, que en mi ciudad tendría la oportunidad de conocer a un gran director de cine como Javier Macipe, con el que haría una película maravillosa como La Estrella Azul, y que eso me llevaría a ganar este importante premio».

Álvaro Medina posa con el Carmen a mejor dirección de fotografía. / A. J. GONZÁLEZ

Sobre el hecho de que Córdoba acogiera los premios, Medina apunta que está "muy agradecido a la ciudad por haber sido sede de estos premios que han reunido a los y las profesionales más importantes del cine andaluz".