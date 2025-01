"La situación del cine andaluz es crítica: las ayudas de la Junta no suben desde hace muchísimos años"

Para ser productor hay que tener olfato, oído y vista. El gusto, en el sentido metafórico, y el tacto se le presuponen a quien tiene que mimar con sus manos las obras de los demás que se asumen como propias. A lo largo de su carrera, Antonio Pérez (Córdoba, 1954) ha desplegado sus sentidos como productor de cine embarcado en grandes éxitos de la cartelera y la crítica como Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999), La voz dormida (Benito Zambrano, 2011), El Niño (Daniel Monzón, 2014), y también, como manda el canon de los que defienden sus ideas de "manera tozuda", en títulos que pasaron de largo por la taquilla.

Y ha sido con toda esa experiencia, también en países donde el cine es un orgullo nacional como Francia, con la que ha labrado un camino como productor de referencia de su generación y para los que llegaron después: Gervasio Iglesias, Manuela Ocón, Marta Velasco, José Alba, Guille Rojas...

Este sábado, la Academia del Cine de Andalucía le distingue con el Premio Carmen de Honor a su trayectoria en la gala de los premios del cine andaluz, que se entregan en Córdoba (y se retransmite por Canal Sur a partir de las 21.55h), justo cuando se cumplen 25 años de la gala de los Goya del año 2000 donde Solas, del entonces joven director Benito Zambrano, logró cinco galardones y zarandeó la concepción que hasta entonces se tenía del cine hecho aquí.

PREGUNTA. ¿Cómo ha recibido el premio que le dan sus compañeros?

RESPUESTA. Muy contento por dos razones: porque se lo dan a un productor y normalmente este tipo de premios se lo dan a gente más famosa para que tenga más impacto publicitario. Y, luego, estoy contento porque me lo dan los compañeros y eso me llena de felicidad.

P. Cuando se habla de cine andaluz, siempre se sitúa como punto de inflexión el estreno de Solas. ¿Lo ve así?

R. Era una muestra de que en Andalucía había talento pero lo que no hay es una costumbre. Y eso le dio fe a mucha gente. Luego salió una segunda generación en Andalucía muy importante viendo que sí se podía hacer cine desde aquí. De hecho, hasta esa película no había ayudas al cine en Andalucía y se crearon a partir de eso.

P. ¿No había ayudas económicas de la Junta hasta entonces?

R. Fue el presidente Chaves el que vio el cine como un producto cultural andaluz había tenido más repercusión en todo el mundo que muchas campañas, porque la película se vendió en más de 50 países. Imagina: toda la inversión en la cultura de la Junta de Andalucía frente a una pequeña iniciativa privada. Lógicamente, se dio cuenta que había que apoyar este sector. Se reunió a un grupo de expertos y, a partir de entonces, se pusieron en marcha las ayudas. De hecho, Solas se estrena sin ayudas de la Junta.

P. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen productor? Porque un poquito kamikazes también hay que ser, ¿no?

R. Totalmente, totalmente. De hecho, no hay ninguna duda. No tienes que tener miedo a arriesgarte, sobre todo tienes que ser muy tozudo y, lo que es más importante, tener olfato para el talento, para que pueda salir un buen autor, un buen actor, una buena película.

P. De todas las producciones que llevan su sello... porque sigue con el sello Maestranza Films, ¿no?

R. Bueno, Maestranza Films se arruinó. Después de, yo qué sé, pagar millones y millones de hacienda, la seguridad social, facturación, más de 30.000 empleos, no fijos, lógicamente. Pues resulta que se fue al cuerno.

P. Pero entonces, ¿sigue en activo?

R. Sí, sí, con Spal Films y con Suroeste hemos hecho ya unas cuantas películas. No me jubilo.

P. ¿En qué punto se encuentra el cine andaluz en este momento?

R. El estado es ciertamente alarmante. No podemos competir con las ventajas de los vascos que tienen un modelo fiscal, constitucional y legal, ni con los canarios, ni con la industria catalana, que está muy apoyada. No podemos trabajar si no hay igualdad de condiciones, con lo cual se está viniendo todo abajo después de un trabajo muy bueno, excelente, de crear un tejido industrial en Andalucía, como hemos hecho en los últimos años. La situación es crítica: las ayudas de la Junta de Andalucía no suben desde hace muchísimos años, Canal Sur tampoco aumenta la inversión en cine... Estamos totalmente abandonados. En estos momentos el talento andaluz ya lo están produciendo productoras de fuera y creo que es lo más grave. No hablo de los actores, que hacen su trabajo por toda España como es lógico, sino el talento que hemos descubierto y creado en Andalucía.

P. ¿Cómo es el cauce del diálogo con la Junta en este momento?, ¿entiende la situación?

R. Saben que no es un llanto, que es cierto, lo que pedimos es igualdad de condiciones para competir. Y que lo mismo que la administración andaluza se queja respecto a las desventajas con Cataluña, a nosotros nos pasa lo mismo y tiene que apoyarnos como ellos están pidiendo ayuda del gobierno central para que todos seamos iguales en España. Lo saben pero no se hace nada.

Tenemos una ayudas con unas bases reguladoras muy anticuadas que nos que crean mil problemas y no se cambian, la Ley del Cine, que se ha aprobado por unanimidad, ya se ha quedado anticuada, el dinero saben que no es lógico que lleven tantísimos años sin ajustarlo, que nada más que por la inflación ya deberían haberlo actualizado... Hasta ahora no han hecho nada, a lo mejor está en su agenda y hay muchas iniciativas pero no acaban de concretarse y de verse con apoyo, órdenes y con una nueva perspectiva para que sigamos por lo menos como estábamos. Ahora mismo la situación la califico y no solo yo, sino la presidenta de la Academia del cine de Andalucía, Ancine, que es la asociación mayoritaria de productoras, es tremendamente grave y delicada.

P. Comentaba en este medio la presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco, que faltan datos que dimensionen el peso del audiovisual en la economía.

R. La Spain Film Commission encargó a uno de los organismos más prestigiosos del mundo audiovisual para Estados Unidos y Europa, la auditora Olsberg, un estudio muy concienzudo sobre el impacto económico. Y las conclusiones son aplastantes: por cada euro público invertido en España en el audiovisual, el audiovisual genera 9. Si a un político le dicen "invierte un euro que va a generar nueve", por favor hazlo, porque estás perdiendo dinero, que estás dejando de que entre dinero para la industria, tus ciudadanos y para profesionales ¿Por qué no lo hacen? No lo sé, porque el dato es aplastante. En Francia, por ejemplo, el audiovisual lo lleva Presidencia, no lo lleva Cultura, que sólo gestiona, pero la iniciativa y el apoyo político se lo da Presidencia. Yo he trabajado mucho con Francia y viví esta situación hace mucho tiempo.

P. En Francia, el cine siempre se ha mirado de otra forma.

R. Los países más desarrollados son líderes también en el audiovisual y en todos los aspectos. Lo que pasa es que aquí en España están todos esos bulos y mentiras que se dicen impunemente y hay gente que se la cree. Por ejemplo, España es el país de los países desarrollados europeos que menos subvenciones tienen al cine. Pero se dice que somos unos subvencionados y que todos los del cine somos comunistas y maricones y barbaridades por el estilo. Y encima algunos dicen que son patriotas y se ponen la banderita y yo creía que ser patriota era querer a tus compatriotas. Pero los españoles somos muy malos hermanos y sólo queremos a los que piensan como nosotros.

P. Pasado el tiempo, de qué película de las que ha producido a lo largo de su carrera se siente más orgulloso y qué película cree que fue muy buena, sin embargo, no funcionó en taquilla.

R. Como los padres que tienen a un hijo con más problemas, lo apoyas más que al más listo, digamos, en ese sentido resaltaría las que no han tenido éxito, porque los éxitos están ahí y se conocen. Por ejemplo, la última película, La Espera [dirigida por el cordobés Javier Gutiérrez y protagonizada por el algecireño Víctor Clavijo]: ha tenido más de 30 premios internacionales y es la primera vez que una película andaluza compite en los Oscars. Es una película brillantísima, Javier ha sido reconocido en los Estados Unidos, le acaban de dar el Premio Talento que se lo han dado a directores como Giórgos Lánthimos, a Benicio del Toro... y ahora se lo entregan a Javier en Los Ángeles. Él se queda en Córdoba para los Premios Carmen y luego se va a recibir este premio. La película aquí fue un desastre, no la compró ninguna televisión y la compró al final Filmin. Y fue la segunda película española más vista del año pasado [en esa plataforma]. Esas son las películas que más me duelen.

P. Y qué modelo de productor es usted, ¿se mete mucho en el proceso creativo, deja hacer a directores y guionistas?

R. Yo estoy ahí pero para mi trabajo, yo le doy libertad creativa a todos los directores. Salvo algún detalle, nunca he tenido un problema en ese aspecto. En ese sentido, soy productor europeo, productor autor, quiero decir que interviene pero lo que pasa es que los productores es... Le pongo un ejemplo: Elías Querejeta, el mejor productor quizás que haya habido, con obras culturales que son patrimonio cultural de España, superrelevante nacional e internacionalmente, productor de Erice, por ejemplo, y de muchos más... Pues murió en la pobreza. Ese es un detalle que duele. Es decir, que no se pueda proteger a una figura como ésta para que muera dignamente. Le apoyamos algunas instituciones, algunas personas para que tuviera un apartamento y alguien que lo cuidara y muriera dignamente. Igual estoy siendo demasiado lacrimógeno...

P. No sabía este final.

R. Ha sido el gran productor español, que le ha dado tanto a la cultura española... Porque todos estos que vociferan no los conoce nadie internacionalmente. Pero España sí es conocida internacionalmente por su cine, por Banderas, por Almodóvar, por Isabel Coixet, que también tiene muchos problemas con nacionalistas... porque todo el talento catalán no es nacionalista... A una figura como Elías Querejeta en Francia le habrían dado la Legión de Honor, que allí va aparejado a una dotación para que si tiene un problema económico pueda morirse dignamente.