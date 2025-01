El nuevo disco de Amaia: entre el sueño y la muerte, brilla la infancia

'Si abro los ojos no es real' Amaia Universal Music Pop ★★★★

No todos los días comparte una el título de ‘Amaia de España’ con una titana de nuestra historia musical como Amaia de La Oreja de Van Gogh. Pero Amaia Romero se lo ha ganado a pulso durante ya los ocho años que han pasado desde que se coronara ganadora de aquel gran 'comeback' de 'Operación Triunfo' en 2017 (y mira que parece que fue ayer). La pamplonica estrena hoy su tercer disco, ‘Si abro los ojos no es real’, en el que nos guía por un mundo musical onírico, lleno de texturas de sintetizadores, arpas, violines y coros, más experimental del que nos tiene acostumbrados, tan impregnado de su carisma como siempre. Una arista de voz dulce y aniñada, pero con una capacidad vocal abrumadora, que brilla en registros propios y extraños: los de aquella maravillosa ‘Tengo un pensamiento’ que nos enamoró a todos tras aquel directo en 'La Revuelta', pero también los de la flamenca ‘Nanai’, la 'burlesque' ‘C’est la Vie’ o la bachata de ‘Auxiliar’.

Elenco de altura el que acompaña a Amaia a la producción y composición en este disco, con algunos de los nombres más interesantes del panorama musical actual, como Daniel 2000, Judeline, Ralphie Choo o irenegarry. Si algo ha sabido hacer siempre muy bien la pamplonica es escoger con cabeza sus pasos y quienes la acompañan en ellos.

Qué difícil es hacerse mayor

Hay dos canciones centrales en el disco, que funcionan como un espejo y marcan el corazón temático de ‘Si abro los ojos no es real’. En la alegre ‘M.A.P.S’ (Mejores Amigas Para Siempre), con esos de Kero Kero Bonito, Amaia le canta a su madre, a la que le pide que entienda que es ya mayor, que ‘esos años no volverán nunca más / date cuenta mamá / que no vas a cambiarme’. Y entonces el contraste. Una canción muy diferente a nivel musical de cualquier tema anterior de Amaia, la bachata ya mencionada de ‘Auxiliar’, en la que Amaia se pone en el papel de su madre, en lo difícil que es dejar que los hijos dejen el nido, con una ternura y una comprensión delicadísimas en ese 'cuando el mundo pese / y el dolor moleste / aquí espero para cuidarte mí amor’.

La infancia (o el dejarla atrás) es un gran tema en ‘Si abro los ojos no es real’, ya desde ‘Visión’, que funciona como una nana construida en algunas cuerdas propias del terror; ‘Tocotró’, que es un homenaje a Marisol, gran referente de la cantante, y se construye sobre una canción infantil, o ‘Ya está’, tema final del disco, en el que Amaia envidia la falta de conciencia sobre la mortalidad humana que tienen los niños. Porque hacerse mayor es, quizá, darse cuenta de que la muerte siempre estará ahí. Y no temerla, sino aceptarla con cariño, con naturalidad y siempre ternura. Como en esa ‘Despedida’, cantada a la recién fallecida abuela de Amaia, uno de los mejores temas del disco.

Otros discos de la semana

'Sol y sombra' Rose City Band Thrill Jockey Country-rock ★★★★

Lo que empezó siendo un proyecto paralelo y semiclandestino en la carrera de Ripley Johnson (Wooden Shjips) se ha convertido en su ocupación principal. Y está bien que sea así mientras el fruto sean discos tan placenteros como esta colección de 10 canciones con corazón pop y ropajes country que combinan los largos desarrollos a lo Grateful Dead con melodías luminosas (‘Lights on the way’), momentos de introspección (‘Rolling gold’) y hasta arranques de funk desértico (‘La Mesa’). Rafael Tapounet

'Humanhood' The Weather Station Fat Possum Art-pop ★★★★

Tras la piropeada entrega de ‘Ignorance’ (2021), y su secuela, Tamara Lindeman y sus huestes destapan un repertorio de marea alta, delicado y caudaloso, refinando su noción de placidez engañosa a costa de fundir con maestría tramas acústicas, metales frugales con pellizcos de jazz y dinámicas de aventurado art-pop. Siguen siendo canciones, envolventes y perplejas, como las de una Joni Mitchell transportada desde 1975 hasta un extravío mundano muy de 2025. Jordi Bianciotto

'Hoveller' Seward Feel Happier Than Ever Canción libre ★★★

Un compás y ya son ellos. Seward es un caminar, un respirar, una manera de sonar juntos. ¿Cuántas bandas pueden decir eso? Seward también es un sonido, como de barco viejo que avanza, testarudo, chirriante, con todos los elementos en contra, hacia lugares brumosos y extraños. ‘Hoveller’, quinto disco en 15 años de la banda de Barcelona, es más de eso mismo. Ellos lo llaman “canción libre”. Estructuras más o menos parecidas a canciones, instrumentos convencionales que suenan distinto porque están dispuestos como si fueran personajes de un cuento -sonidos que entran por aquí, ecos que se van por allá- y una voz teatral que declama versos impenetrables en inglés. Quizás alguien da más, pero nadie da lo que da Seward. Roger Roca