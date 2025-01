Antonio Jesús González reivindica el legado cultural de los fotógrafos de Córdoba

El fotógrafo de Diario CÓRDOBA, Antonio Jesús González, expresó este jueves su profundo agradecimiento a los académicos y académicas de la Real Academia de Córdoba, especialmente a los numerarios José Cosano Moyano, Juan Aranda Doncel y Antonio Cruz Casado, quienes le propusieron para formar parte de la bicentenaria historia de la Real Academia.

Con emoción, González subrayó que este reconocimiento le llena de alegría, no solo por el honor personal, sino porque se produjo junto a la incorporación de varios de sus compañeros del Diario CÓRDOBA como Ramón Azañón, el ya fallecido José Luis Blasco y Francisco Expósito, así como la fotógrafa Concha Adame. «Una alegría que quisiera compartir con mi familia, tanto la de sangre, como la periodística y la fotográfica, de las que he aprendido tanto y que siempre me han arropado», afirmó el fotógrafo.

El discurso de González, además de emotivo, tuvo un componente visual significativo. Durante su intervención, proyectó varias fotografías emblemáticas de destacados nombres de la fotografía cordobesa y de la historia gráfica de la ciudad, lo que permitió reivindicar el papel crucial que juegan sus compañeros de profesión. “Es un orgullo que la labor de los fotógrafos se reconozca por una institución como esta”, expresó González, destacando la importancia del gremio en la preservación de la memoria visual de Córdoba.

Antonio Jesús González, académico correspondiente en Encinarejo, se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Mateo Inurria de Córdoba y ha cursado un postgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha publicado varios libros fotográficos, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la fotografía en la región.

Por último, el fotógrafo agradeció a su compañera de tantos años en Diario CÓRDOBA, la académica numeraria Rosa Luque, quien tuvo el honor de presentarle durante esta solemne ceremonia.