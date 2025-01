Duende, flamenco y emoción para reivindicar el papel de la moda cordobesa en Simof

Unos pasan avanzan firmemente por el Centro de Flamenco Fosforito. Las manos de tres hombres se mueven con suavidad, pero reflejan una vida que se resisten a contener. El silencio domina la escena; solo se escucha la respiración de los bailarines. El pecho hinchado y la mirada penetrante de los tres artistas reflejan la intensidad del momento. Comienza el repiqueteo de una guitarra y en ese momento uno de ellos se estremece y arranca a cantar. En cuestión de segundos llega al otro extremo de la Posada del Potro y sube con agilidad al escenario, mientras su voz se adueña del espacio. “Aunque la intente olvidar, su amor me ha calado a fuego lento”, dice la letra, a la par que cuatro jóvenes vestidas de flamenca aparecen. Lo hacen una a una, sin hacer ruido pero, al mismo tiempo, haciendo que su presencia se note. Tras un taconeo preciso, los artistas se retiran lentamente. La canción habla de un amor imposible de sustituir. De una espera inquebrantable y de una esperanza incumplida. Las mujeres mantienen una mirada firme. Ya no hay guitarra, ni taconeo, ni siquiera palmas. Solo una voz que expresa el desgarro de un amor no correspondido. Casi de manera poética, en los últimos acordes comienzan a caer algunas gotas de lluvia. Suenan los aplausos.

Así ha dado inicio este miércoles la presentación de la trigésima edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) en Córdoba, que se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. En esta edición, Córdoba y, en especial, sus diseñadores y creadores, tendrán un papel destacado, ya que Sergy&Tapiju y Sara de Benítez desfilarán en solitario para presentar su colección completa, mientras que Florencio Pérez y Jorge Sánchez mostrarán parte de sus nuevos trabajos en un desfile conjunto patrocinado por la marca de tejidos Ribes y Casals.

Bailaores del Teatro flamenco de Córdoba que han actuado en la Posada del Potro. / Víctor Castro

El citado acto, celebrado en el emblemático Centro de Flamenco Fosforito, ubicado en la plaza del Potro, ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Mientras una de las azafatas del evento acomodaban con mimo las rosas que han decorado, no solo las paredes de la posada, también las sillas y el escenario, aseguraba que “siempre hay que cuidar hasta el más mínimo detalle, pero cuando se trata de arte, aún más”.

Treinta años de difusión flamenca

Tras la sobrecogedora actuación, han tomado la palabra Raquel Revuelta y Rafael Rivas, coordinadores de Simof. Ambos han agradecido la implicación de Córdoba con la cita en particular y con la moda flamenca en general. Visiblemente emocionada, Raquel Revuelta ha recordado los orígenes del traje de flamenca, vinculado a las mujeres andaluzas que acompañaban a los hombres en las ferias ganaderas. Su popularidad se consolidó con la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, hace casi un siglo. Revuelta ha rememorado los inicios de Simof, cuando “teníamos el sueño de impulsar la moda flamenca y darle el protagonismo que se merece”, un desafío complejo debido a la rigidez del patrón y estilo del traje. Sin embargo, ha señalado que “ha sabido reinventarse”. “El trabajo de los artesanos de la moda flamenca ha sido y es fundamental; han logrado hacerse un hueco en la era de la globalización”, ha concluido.

Jóvenes vestidas con traje de flamenca, durante la actuación. / Víctor Castro

Por su parte, Rivas ha subrayado que “Simof se ha consolidado como un escaparate mundial para la moda flamenca” y ha destacado la perfecta fusión entre “creatividad y tradición”. Prueba de ello, ha señalado, es el crecimiento constante del evento, con un 10% más de expositores en esta edición en comparación con la anterior. Rivas ha finalizado su intervención agradeciendo a Córdoba y sus instituciones por su papel en la feria y su contribución a la difusión del flamenco.

Promoción de Córdoba en Simof

Posteriormente, ha intervenido la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, quien ha asegurado que “en todos los espacios donde se habla de arte y autenticidad, como es Simof, Córdoba no puede faltar”. También ha resaltado la presencia de la ciudad no solo en eventos turísticos relacionados con el flamenco, sino en aquellos de ámbito nacional e internacional que permiten aprovechar sinergias. “Córdoba tiene mucho que contar y decir al mundo”, ha resumido.

Salvador Fuentes y Raquel Revuelta (d) conversan durante el acto con Marian Aguilar al fondo. / Víctor Castro

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha cerrado el acto citando al cantaor cordobés El Pele: “Si el flamenco es una cultura milenaria, siempre estará de moda”. Además, ha destacado la importancia económica de Simof y de la moda flamenca, que no solo es un escaparate artístico, sino también "un motor generador de empleo para diseñadores y artesanos". “El flamenco enriquece al mundo. Emociona, habla de amor y desamor, de la vida y la muerte, con una intensidad única. Detrás de él hay una sabiduría inmensa”, ha señalado. Fuentes ha subrayado el papel fundamental de Córdoba en el arte y la moda flamenca, destacando el sombrero cordobés como un icono. “¿Qué flamenca no se lo pone?”, ha preguntado antes de concluir, animando a los creadores de la capital y la provincia a “sacar todo su talento a relucir” en esta edición de Simof.