El Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con el poeta José María Micó sobre la traducción de clásicos

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado un encuentro con el poeta y catedrático José María Micó con motivo de la traducción de ‘Jerusalén liberada’, la obra maestra del poeta italiano de la Contrarreforma Torcuato Tasso (Editorial Acantilado). La catedrática de Filología italiana Carmen F. Blanco acompañará a Micó en este repaso a la figura y el mito de Tasso (1544-1595). La Biblioteca Pública ‘Grupo Cántico’ recibirá a los autores el miércoles 29 de enero a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En ‘Jerusalén liberada’, Torquato Tasso se propuso escribir un poema épico a la altura de la ‘Ilíada’ y la ‘Eneida’, pero no inspirado en la mitología, sino en un hecho histórico: la conquista cristiana de Jerusalén durante la Primera Cruzada. El sitio de la ciudad ofrecía el marco para la restauración de la epopeya clásica, pero la imaginación poética le infundió su pathos, porque Tasso jamás renunció a la voluntad de asombrar al lector ni a la convicción de que el verso era el medio para lograrlo. Mezclando verdad y ficción, armas y amores, fábula y tragedia, creó una epopeya moral sublime, reflexiva y melancólica, y no sólo cantó la gloria de los vencedores, sino que puso la poesía al servicio de los vencidos. Publicada en 1581, la obra no tardó en convertirse en una de las más leídas y apreciadas de Europa, e inspiró a generaciones de pintores, músicos y escritores: de Tintoretto a Delacroix, de Monteverdi y Händel a Dvorák, y de Milton y Rousseau a Goethe y Byron, todos sucumbieron a los encantos de esta extraordinaria gesta que los melódicos versos de José María Micó logran verter al español con precisión y desenvoltura.

José María Micó (Barcelona, 1961) es poeta, músico, traductor y catedrático de Literatura en la Universitat Pompeu Fabra. De su obra filológica y ensayística destacan diversas ediciones de clásicos españoles, antologías comentadas de poesía y varios libros, entre ellos ‘Clasicos vividos. Para entender a Góngora’ y ‘De Dante a Borges’. Ha traducido a grandes autores europeos antiguos como Ramon Llull, Petrarca, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March y Ludovico Ariosto, además de poetas contemporáneos catalanes e italianos. A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos galardones, como los premios Hiperión y Generación del 27, así como el Premio Nacional de Traducción en España y en Italia, y el Premio Ángel Crespo por su traducción de ‘Comedia’ de Dante. Acantilado ha publicado un volumen que reúne toda su obra poética, ‘Primeras voluntades’. En los últimos años ha iniciado una actividad musical, y como parte del dúo Marta y Micó ha grabado los discos ‘Memoria del aire’ y ‘Sombras cotidianas’