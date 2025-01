«Las canciones permanecen en el tiempo porque lo elige la gente»

Pignoise está celebrando sus 20 años en la música con una gira que ya ha recorrido muchas ciudades. ¿Cómo lo están viviendo?

Pues la verdad es que fenomenal. Lo estamos viviendo con mucha satisfacción porque es una oportunidad increíble poder cumplir tantos años en la música, sobre todo, por el momento en el que está la banda, que estamos mejor que nunca, vendiendo más entradas que nunca, agotando en todos los sitios... así que estamos muy contentos y muy felices del momento vital y profesional en el que nos encontramos.

¿Cómo ha evolucionado la energía en los conciertos de Pignoise? ¿Ha cambiado la conexión con el público?

Te diría que la energía sigue siendo la misma, una energía muy festiva, muy de pasarlo bien. También se ha sumado un montón de gente joven, una nueva generación, así que ese espíritu juvenil se sigue respirando en los conciertos.

Al final Pignoise es una banda muy intergeneracional ¿Cómo sienten esa relación con sus seguidores más jóvenes, aquellos que se acercan a la banda sin haber vivido el ‘boom’ de los primeros discos?

Yo creo que eso es lo más satisfactorio para un artista, y en mi caso, como compositor también, que una obra que tú has hecho perdure en el tiempo y que sea capaz de emocionar o de significar algo para gente de todas las edades es muy especial. Que jóvenes de ahora se acerquen a tu música por lo que sea, porque la han escuchado a hermanos mayores o padres, o porque la han seguido poniendo en bares, reuniones de amigos... y les siga emocionando, es lo que más satisfacción te puede dar como creador.

¿Buscaban mantener esa intergeneracionalidad con este disco? Las colaboraciones abarcan desde los míticos Hombres G a recientes grandes éxitos como Hens o La La Love You.

Bueno no ha sido tanto para atraer a ese tipo de público, sino porque sentíamos que tenía que haber ese abanico de artistas a nivel generación. Teníamos que contar con artistas a los que hemos admirado, con los que hemos crecido nosotros y otros que son contemporáneos nuestros y con los que hemos compartido muchas horas de escenarios, festivales... y luego también algunos artistas a los que les hayamos podido influir.

¿Y cómo fue trabajar con todos ellos?

El trato ha sido exquisito. Te das cuenta de que cuando algunos artistas son grandes es porque son grandes en todos los sentidos, son muy profesionales, es lo que más nos ha gustado de todos, la profesionalidad. Particularmente, a mí que Calamaro haya cantado con nosotros ha sido especial porque, junto con Héroes del Silencio, probablemente sea el artista en castellano que más me gusta.

Veinte años son años y más en una industria tan cambiante, ¿cómo ve la evolución del grupo dentro del panorama musical y cuál es el impacto que están teniendo las plataformas digitales?

No sabría decirte el impacto que están teniendo sobre nosotros. Realmente, creo que sí ha cambiado la forma de consumir música, de enseñarla, el tipo de gira que se hace... quién iba a pensar hace veinte años que la gente escucharía la música en el teléfono, pero yo creo que no nos afecta de ninguna manera, te tienes que adaptar, pero dándole valor a los procesos. Yo hago música para mí, porque a mí me gusta hacer canciones, nos adaptamos, pero sin olvidar la esencia de lo que nos hace sentir bien.

¿Cree que ha sido esa autenticidad lo que ha mantenido y mantienen vigente a Pignoise?

Supongo, pero al final eso no lo decides tú, es la gente. Las canciones permanecen en el tiempo porque lo elige la gente. En nuestro caso, tiene valor porque llevamos 15 años sin sonar en la radio, no tenemos discográfica, en redes sociales hemos estado ausentes hasta que volvimos. Entonces, es verdad que ha sido todo de manera muy orgánica y eso es a lo que más valor le damos, que la gente ha decidido que el grupo siga estando muy vigente.

Y seguir llenando salas y conciertos. En Córdoba hay ‘sold out’, pero como prácticamente en toda la gira.

Sí, son veinte fechas de las cuales 17 están llenas y las otras tres están por encima del 90% del aforo, o sea, que se van a agotar también, sería la primera gira en la que hacemos todo agotado en todas las ciudades.

¿Y qué pueden esperar del concierto del próximo 25 los seguidores cordobeses que acudan a la Sala Impala?

Pues todas las canciones más populares en el repertorio, incluso hemos desempolvado alguna que estaba cogiendo polvo en el cajón guardada.

Después de la gira, ¿qué proyectos tienen en mente?

Estamos grabando disco nuevo justo ahora. Estamos haciendo lo que podemos con nuestro tiempo para ir grabando disco. Después del Wizink Center, queremos dar a conocer el primer single de lo que será el disco nuevo que saldrá en septiembre u octubre seguramente.

Por último, si retrocede veinte años atrás y habla con esos Pignoise que recién empezaban, ¿qué diría?

Obviamente, la vida se vive de presente hacia adelante, todos nos aconsejaríamos muchas cosas, pero solamente diría: ‘Disfruta del viaje, porque creo que, además, equivocarse forma parte del aprendizaje’.

