Homenaje a Cántico: Versos grabados y cartas inéditas de Ricardo Molina

La Real Academia de Córdoba ha celebrado este martes una nueva edición del ciclo que desde 2018 organiza para conmemorar la memoria de los miembros del Grupo Cántico. El coordinador de la actividad, Manuel Gahete, recordó cómo ese año, a raíz de la muerte de Pablo García Baena, la institución decidió establecer una cita anual de homenaje que empezó con un monográfico sobre el poeta y ha continuado año tras año destacando aspectos diversos de los artistas que confluyeron en torno a aquella revista, Cántico, que vio la luz por primera vez hace 78 años, en 1947.

En esta ocasión, los académicos han iniciado el encuentro poniendo el foco en la poesía y en los poetas que conformaron esta generación. El periodista Alfredo Asensi Díaz inició el encuentro con la presentación De Cántico a Cántico, un interesante documento poético audiovisual grabado para la ocasión, que permitió a los asistentes escuchar en la voz del locutor dos grandes poemas de Cántico, Sandua, una poesía de Pablo García Baena dedicada a Ricardo Molina y la Elegía 32 que Molina dedicó a otro de los autores del grupo, el artista Ginés Liébana.

Cartas de Ricardo Molina

Tras su intervención, el catedrático jubilado José María de la Torre ha tomado la palabra para dar a conocer la inédita relación epistolar que mantuvieron entre 1940 y 1951 Ricardo Molina y el archivero de la hemeroteca municipal de Madrid, Miguel Molina Campuzano. «Tuve la ocasión de conocer ese material en los años 80, a raíz de que un alumno mío me hablara de su tío y de las cartas que había intercambiado durante años con el poeta», recordó, «le pedí el contacto y hablé con él cuando visitó Córdoba una Navidad». Fue en ese momento cuando le facilitó las cartas que él conservó varios años, hasta que el archivero se las volvió a reclamar, y que le sirvieron para desarrollar su tesis doctoral. «Me dijo que quería hacerlas públicas, pero que si no le era posible, le gustaría que yo lo hiciera», comentó el académico cordobés. Miguel Molina Campuzano falleció en 2008 «y no quiero faltar a la palabra dada», confesó antes de detallar el contenido de las misivas.

Jornada de homenaje a los miembros de Grupo Cántico. / Chencho Martínez

Su estudio, que ha expuesto en versión muy resumida, aunque prevé publicarlo en papel próximamente, hace un recorrido por las 31 cartas conservadas, correspondientes a un Ricardo Molina muy joven. «Son las cartas que se conservan más antiguas», ya que las que mantuvo con Anselmo González Climent en torno al flamenco y que son complementarias, corresponden a los años 1955 a 1965. Para José María de la Torre, «los autores del Grupo Cántico no se pueden estudiar en bloque, sino que merecen un análisis individualizado».

En el que él ha realizado, destacan sus alusiones sobre una obra inédita de Ricardo Molina, titulada Davinia florecida, «que quedó inacabada y sin publicar». Su lectura le ha permitido además conocer con bastante detalle la faceta como dramaturgo de Ricardo Molina, que hablaba con su amigo de la respuesta del público a la representación del drama salido de su pluma, Balkis, en torno a la historia de la Reina de Saba o sobre el autosacramental El hijo pródigo, que estrenó el grupo Trápala en el Teatro Góngora con motivo del centenario de Ricardo Molina muchos años después de su primera representación (en 1946, en el Patio de los Naranjos). Ricardo Molina y Miguel Molina, el primero de Córdoba y el segundo de Jerez de la Frontera, se conocieron en el cuartel de Artillería de Córdoba y compartieron clase en la facultad de Filosofía de Sevilla.

La jornada de homenaje ha contado con dos ponencias más, a cargo de Miguel Carlos Clementson, director de la Escuela de Artes y Oficios, comisario de exposiciones y profesor de Historia del Arte, que ofreció una disertación sobre las vidrieras de la iglesia del Monasterio de la Visitación de Santa María de Córdoba, comparando la pintura de Miguel del Moral, artista ligado al Grupo Cántico, y la arquitectura de Rafael de la Hoz, encargado de construir el edificio monacal.

La última intervención ha corrido a cargo de la secretaria de la Real Academia, María del Sol Salcedo, titulada Festivales de Primavera, en torno a una serie de poemas de autores del Grupo Cántico, interpretados desde distintas ópticas.