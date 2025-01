Sexy Zebras, Orianthi y Jesús Guerrero, nuevos fichajes de un Festival de la Guitarra que reserva el Gran Teatro a las mujeres

El cartel del 44 Festival de la Guitarra (del 1 al 11 de julio) sigue apuntando nuevos artistas al cartel y ya son doce los conciertos anunciados por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. De momento no hay ningún nombre de relumbrón internacional que justifique aforos mayores de los que ofrecen los espacios públicos del Ayuntamiento. Si antes de Navidad se anunció la presencia en Córdoba de No me pises que llevo chanclas, Olga Pericet y Daniel Abreu, la Danielle Nicole Band, Las Migas, Viva Suecia y Blind Guardian, en esta ocasión la presidenta del IMAE y delegada de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha dado a conocer junto al gerente del IMAE, Luis Flores, los nuevos fichajes que incluyen a Sexy Zebras, una banda con diez años de trayectoria que destaca por un directo potente y divertido, y que tocará junto a Viva Suecia el 3 de julio en el teatro de La Axerquía, el guitarrista flamenco gaditano Jesús Guerrero (10 de julio en el Teatro Góngora) y la que fuera guitarrista de Michael Jackson, la australiana Orianthi Panagaris.

El avance de la programación del mes de diciembre parece estar dando buenos resultados, ya que mucha gente ha aprovechado para regalar conciertos en Navidad. De ahí que el 70% de las entradas de Dani Fernández ya se han vendido, al igual que el 50% de Viva Suecia (y Sexy Zebras) y el 30% de Blind Guardian.

El Gran Teatro, para las artistas mujeres

Albás ha destacado como novedad la reserva del Gran Teatro como espacio escénico que ocuparán en esta edición las bandas, guitarristas y grupos en los que las mujeres sean protagonistas. Es el caso de Las Migas, Premio Grammy Latino 2022 con millones de seguidores y una integrante cordobesa, que tocarán el 10 de julio; Danielle Nicole Quartet, el 5 de julio, una banda de blues de larga trayectoria que cuenta con una mujer bajista; el espectáculo de la cordobesa Olga Pericet (3 de julio) o la estrella del rock virtuosa de las seis cuerdas Orianthi, que ofrecerá su concierto el 11 de julio.

Otra de las iniciativas novedosas, según Albás, tiene que ver con la firma de convenios entre el IMAE y festivales internacionales con el fin de que la marca Córdoba viaje a otros lugares. En esa línea, se ha llegado a un acuerdo con el Festival de Upssala de Suecia donde se presentará el festival cordobés, o con el Festival de Guitarra de Australia. Fruto de ambas colaboraciones, este mes de julio tocarán en Córdoba la Australian Guitar Quartet, el 11 de julio en la Axerquía, y el Dúo Siqueira-Lima de Suecia, un dúo curioso porque sus dos componentes tocan la misma guitarra, que estará en el Teatro Góngora el 9 de julio.

El combo de nombres conocido hasta ahora incluye además el espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, Accademia del Piacere & Fahmi Alqhai el 8 de julio en la Axerquía y Dani Fernández, anunciado con anterioridad, el 4 de julio también en la Axerquía.

Un 40% del cartel y nuevos espacios

El listado de artistas no se ha cerrado aún. "De momento, tenemos el 40% de los espectáculos, pero nos queda el 60% restante", ha adelantado Albás, quien ha asegurado que el IMAE trabaja "de forma coordinada con el resto de agentes musicales que organizan conciertos en la ciudad para tener una visión de conjunto de los músicos que van a tocar en Córdoba este año, teniendo en cuenta además que la Axerquía es el teatro municipal con mayor aforo, para unas 4.000 personas". A los tres espacios clásicos del Festival de la Guitarra (Teatro Góngora, Gran Teatro y Axerquía), este año se sumarán otros como la Mezquita, Casa Árabe y la Sala Orive, "con el fin de dar cabida a conciertos de distinto formato". El cartel del festival de este año muestra una guitarra eléctrica stratocaster, la mejor guitarra eléctrica del mundo, que al pasar de 2 a 5 pastillas aportó más versatilidad y que según los organizadores, pretende ser un símbolo de lo que quieren que sea el festival, "un ejemplo de versatilidad, con espectáculos para todos los públicos, con géneros que van del blues al jazz, el flamenco, el indie o el pop y eléctrico, para que haga vibrar a todos".