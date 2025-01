«La naturalidad es la mejor receta para hacer reír al público»

Lleva más de treinta años dedicándose a la comedia en televisión y teatro. Muchos lo conocerán por su imitación del hijo de Chiquito de la Calzada en Esta noche cruzamos el MIssissippi, otros por sus colaboraciones con José Mota aunque donde mejor se mueve es en la distancia corta y últimamente en las redes sociales, donde igual imita a Constantino Romero que habla de su problema con los gases a los 50.

-¿Cuáles son las ‘Situaciones incómodas’ que más risas nos provocan?

-Hay muchísimas, son situaciones que nos ocurren a todos en la vida diaria, cosas que nos afectan en un momento dado, tanto por las cosas que ocurren a nivel mundial o nacional, como en lo particular, las que te pasan a ti y las sufres sin que nadie se dé cuenta, como cuando vas entrar en la ITV y parece que el coche es prestado porque te empiezan a preguntar y parece que se te olvida todo, o cuando llegas a la estación y te quedan unos minutos para subirte y de repente, se te viene la merienda abajo... Ese momento en el que lo estás pasando muy mal aunque nadie más se dé cuenta... o cuando estás en misa y llega la hora de dar la paz y el de al lado como que no... También hablo de muchas situaciones que se viven a partir de los 50, yo tengo 52, y que antes no te pasaban. Este es un show muy divertido en el que la gente se ríe mucho durante la hora y media que dura, el tiempo se te pasa corriendo. No hago solo el monólogo, también canto y hago imitaciones de muchos personajes.

-Su imitación de Pedro Sánchez con José Mota es muy conocida. ¿De dónde saca más material cómico, de la política o de la calle?

-Yo combino las dos cosas y voy cambiando el show con lo que me voy encontrando a diario en un sitio y en otro. Verás, yo no me meto con la gente de izquierdas ni con la de derechas, yo me río de las cosas que hace la gente que está en la política porque hay circunstancias que dan para mucho, como lo del hermano de Pedro Sánchez ahora. Luego la gente me pregunta que por qué me meto con Sánchez, que si lo hago es que soy de derechas. Y no es eso es así, yo me río porque es quien es, el presidente del Gobierno, igual que cuando era Rajoy me reía de Rajoy, aunque hay mucha gente que eso no lo entiende.

-¿Cuál es la clave para hacer reír al público sí o sí?

-La naturalidad, no hay mejor receta que esa. Da igual si estás ante un grupo de militares o de gente muy seria, si tú eres natural y te muestras como eres, la gente conecta contigo y se ríe. Porque cuando ve que una cosa es verdad, que lo que dices es verdad, que es obvio, se tiene que reír.

-¿De qué cosas no haría jamás un chiste?

-Del mal ajeno, eso no lo he hecho nunca, no me interesa, yo creo que uno se puede reír de casi todo, pero a mí no me gusta ofender a nadie. Yo tengo seguidores de todas partes, de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco y cuando voy a un sitio me adapto para hacer reír sin que nadie se sienta ofendido.

-¿Cuáles son sus referentes en el humor?

-Todos los grandes, los de antes, como Martes y 13, Tip y Coll, Eugenio, los hermanos Calatrava, Barragán, los humoristas de toda la vida. Es una lástima que ya no haya prácticamente programas de humor en la televisión, solo José Mota una vez al año y se acabó. Se ha politizado tanto todo que a las televisiones les da miedo. Antes te decían que no dijeras tacos y ya está, ahora hay mil cosas de las que no se puede hablar no vaya a ser que alguien se lo tome a mal. Se quiere blanquear tanto todo que no hay forma.

Suscríbete para seguir leyendo