Estos son los conciertos de 2025 en Córdoba: artistas y fechas confirmadas

La agenda de conciertos en Córdoba para este 2025 no para de llenarse de citas imprescindibles con propuestas en las que convergen todos los estilos musicales, nombres consagrados de la música, un toque de nostalgia y la música de más actualidad.

Tras un 2024 en el que Córdoba se consagró en el circuito de conciertos, la capital empieza con fuerza el nuevo año con un buen puñado de citas ya agendadas a las que se irán sumando nuevos nombres y fechas conforme avance el año.

Como lugares de referencia para la organización de estos eventos repiten los teatros municipales: Teatro de la Axerquía, Gran Teatro y Teatro Góngora; la Plaza de Toros, las salas de conciertos y, como nuevo escenario, el recinto ferial de El Arenal, que este año se confirma como nuevo punto neurálgico para las citas musicales en la capital con más de una decena de eventos programados por el momento.

Estos son los conciertos en Córdoba para 2025

Hasta la fecha, los conciertos programados en Córdoba para los meses de 2025 son los siguientes:

Los Planetas. En la Sala Impala, el 24 de enero.

En la Sala Impala, el 24 de enero. Pignoise. En la Sala Impala, el 25 de enero.

En la Sala Impala, el 25 de enero. Anita de Lois. En el Teatro Góngora, el 15 de febrero.

En el Teatro Góngora, el 15 de febrero. Los Aslándticos. En la Sala M100, el 15 de febrero.

En la Sala M100, el 15 de febrero. Kiki Morente. En el Teatro Góngora, el 20 de marzo.

En el Teatro Góngora, el 20 de marzo. Paloma San Basilio. En el Gran Teatro, el 22 de marzo.

En el Gran Teatro, el 22 de marzo. Medina Azahara. En el Teatro de la Axerquía, el 4 de abril.

En el Teatro de la Axerquía, el 4 de abril. Homenaje a Dire Straits. En El Gran Teatro, el 12 de abril.

En El Gran Teatro, el 12 de abril. Miguel Poveda. En el Teatro de la Axerquía, el 2 de mayo.

Medina Azahara se despide de Córdoba el 4 de abril. / CÓRDOBA

Tarab Film Symphony. En el Teatro de la Axerquía, el 10 de mayo.

En el Teatro de la Axerquía, el 10 de mayo. Paco Montalvo. En el Teatro de la Axerquía, el 23 de mayo.

En el Teatro de la Axerquía, el 23 de mayo. Camela. En la Plaza de Toros Los Califas, el 7 de junio.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 7 de junio. Omar Montes. En la Plaza de Toros Los Califas, el 14 de junio.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 14 de junio. Juan Magán. En el recinto ferial El Arenal, 14 de junio.

En el recinto ferial El Arenal, 14 de junio. Cantajuego. En el recinto ferial El Arenal, 15 de junio.

En el recinto ferial El Arenal, 15 de junio. Rels B. En el recinto ferial El Arenal, 19 de junio.

En el recinto ferial El Arenal, 19 de junio. JC Reyes. En el recinto ferial El Arenal, el 20 de junio.

En el recinto ferial El Arenal, el 20 de junio. Los Pecos. En el recinto ferial El Arenal, el 28 de junio.

En el recinto ferial El Arenal, el 28 de junio. Marta Santos. En la Plaza de Toros Los Califas, el 28 de julio.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 28 de julio. No me pises que llevo chanclas. En el Teatro de la Axerquía, 2 de julio.

En el Teatro de la Axerquía, 2 de julio. Viva Suecia + Sexy Cebras. En el Teatro de la Axerquía, 3 de julio.

En el Teatro de la Axerquía, 3 de julio. Dani Fernández. En el Teatro de la Axerquía, 4 de julio.

En el Teatro de la Axerquía, 4 de julio. Amaral. En el recinto ferial El Arenal, el 5 de julio.

En el recinto ferial El Arenal, el 5 de julio. Nicky Jam. En el recinto ferial El Arenal, el 10 de julio.

En el recinto ferial El Arenal, el 10 de julio. Blind Guardian. En el Teatro de la Axerquía, el 11 de julio.

En el Teatro de la Axerquía, el 11 de julio. Jhayco. En el recinto ferial El Arenal, el 11 de julio.

En el recinto ferial El Arenal, el 11 de julio. Antoñito Molina. En la Plaza de Toros Los Califas, el 12 de septiembre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 12 de septiembre. Vanesa Martín. En la Plaza de Toros Los Califas, el 19 de septiembre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 19 de septiembre. Raphael. En la Plaza de Toros Los Califas, el 20 de septiembre.

Pastora Soler en su último concierto en Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Pastora Soler. En la Plaza de Toros Los Califas, el 26 de septiembre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 26 de septiembre. Leiva. En la Plaza de Toros Los Califas, el 27 de septiembre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 27 de septiembre. Beret. En la Plaza de Toros Los Califas, el 3 de octubre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 3 de octubre. El Kanka. En la Plaza de Toros Los Califas, el 4 de octubre.

En la Plaza de Toros Los Califas, el 4 de octubre. Antonio Orozco. En el Teatro de la Axerquía, el 4 de octubre.

En el Teatro de la Axerquía, el 4 de octubre. Raule. En la Plaza de Toros Los Califas, el 11 de octubre.

Festival de la Guitarra 2025

El cartel del 44º Festival de la Guitarra (del 1 al 11 de julio) sigue apuntando nuevos artistas al cartel y ya son doce los conciertos anunciados por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. Entre los artistas confirmados están No me pises que llevo chanclas, Olga Pericet y Daniel Abreu, la Danielle Nicole Band, Las Migas, Viva Suecia, Blind Guardian, Sexy Zebras, Jesús Guerrero y Orianthi Panagaris.

Viva Suecia estará en la próxima edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. / CÓRDOBA

Festival Molan los 90

El recinto de El Arenal será escenario de un espectáculo organizado por Deep Delay Producciones dos meses antes de la Feria de Córdoba. El sábado 29 de marzo, El Arenal acogerá un show destinado a revivir la magia de la década dorada con el festival Molan los 90. La productora ha reunido un cartel de lujo que hará vibrar a los asistentes con los mejores hits de los años 90. Desde los ritmos euro dance hasta los himnos pop que marcaron una generación, una noche que promete ser inolvidable.

Encabezando el cartel estarán los icónicos Vengaboys, con éxitos como Boom, Boom, Boom, Boom!!, y Rozalla, que emocionará al público con Everybody’s Free. También subirán al escenario Daisy Dee of Technotronic, Seguridad Social, Locomía, y el dúo Marian Dacal & Eva Martí, que interpretarán himnos como Flying Free y Fly on the Wings of Love. Completan la noche los legendarios Viceversa, DJ Neil, y Xavi in Session.