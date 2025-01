Un templo valenciano para Burning Man

Cada año, decenas miles de personas se adentran en el desierto de Black Rock, en el estado de Nevada (Estados Unidos), para participar en un evento único que combina arte, autoexpresión y espíritu comunitario: Burning Man. Durante el festival, los participantes levantan en medio del desierto la "Black Rock City", una ciudad efímera diseñada en un patrón circular que tiene como grandes ejes una gran escultura en forma de hombre (The Man) y un templo (The Temple) que acaban ardiendo para simbolizar la purificación, la renovación y la efimeridad de la vida.

Quizá esto último les recuerde a una cosa llamada "fallas" que también arden en una fiesta anual multitudinaria y efímera que tiene mucho de arte y expresión del espíritu comunitario. La conexión se hace definitiva al saber que el responsable de diseñar el "Temple" de este año es un valenciano llamado Miguel Arraiz, arquitecto, artista, diseñador (suya es el Àgora de València Capital Mundial del Diseño) y responsable de fallas tan innovadoras como la de Nou Campanar de 2015.

Fallas de categoria especial 2015. Nou Campanar. / Fernando Bustamante

En 2016 el propio Arraiz ya llevó junto al escultor David Moreno y el grupo Pink Intruder su espíritu fallero al Burning Man con "Renaixement", una "monumento" que después pasó por el Centre del Carme y que ardió en Torrent en 2017. Pero aquel fue uno de los "monumentos" que se plantaron en el desierto de Nevada. El "Temple of the Deep" (el "Templo de la Profundidad"), en cambio, que Arraiz ha diseñado ahora, será la obra principal del festival y el primer "templo" del Burning Man creado por un artista español.

PRESENTACIÓN FALLA "RENAIXEMENT" / L-EMV

"El Templo de las Profundidades encarna tanto la fortaleza como la fragilidad -explica el festival-. Inspirado en las antiguas rocas volcánicas del paisaje del desierto de Black Rock, será un santuario para la reflexión compartida y la sanación". Tal como recoge la página web del evento, el proyecto del arquitecto valenciano "es una audaz evolución" respecto a los templos que se habían levantado hasta ahora, "con una visión natural pero futurista que es a la vez cruda y ornamentada". Se trata de una construcción efímera de 13 metros de altura y 32 metros de diámetro "cargada de significados profundos, explorando conceptos como la luz y la oscuridad, lo personal y lo colectivo, y el poder de honrar nuestro camino".

"Temple of the Deep" será una imponente "roca negra" de madera que "simboliza poder y conexión con las profundidades personales que desarrollamos a través de la pérdida y la sanación". Su superficie fracturada, que representa el corazón y el alma quebrados en mil pedazos, brillará desde dentro.

Interior de "Temple of the Deep". / Burning Man

Mientras que en "Renaixement" Arraiz recordaba a las fallas valencianas, "The temple of the deeps" se inspira en el "kintsugi", el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, celebrando las imperfecciones como fuentes de fuerza y belleza en lugar de esconderlas: "Nos recuerda que la sanación surge al explorar, no de borrar nuestro viaje". Las siete entradas simbolizan las siete etapas del duelo, guiando a los participantes por caminos introspectivos hacia un espacio central compartido. Los asientos interiores reflejan el diseño de la ciudad de Black Rock City, abrazando la unidad y transformándola en un lugar de sanación colectiva.

Para el "Templo de las Profundidades", Arraiz ha colaborado con profesionales valencianos como Javier Molinero, Javier Bono o el estudio de arquitectura Arqueha, además de con el Temple Builders Guild, el grupo de expertos que se dedica a facilitar la construcción de estos proyectos efímeros.

Entrada a "Temple of the Deep". / Burning Man

"Tras 25 años de tradición, los Templos de Black Rock City han evolucionado notablemente -señala el festival en su página web-. El diseño de Miguel destaca por su imaginación y profundidad. Desde la roca negra agrietada que simboliza la resiliencia hasta el interior abierto que fomenta la conexión, su significado matizado lo convierte en una elección excepcional". Además, "la integridad y liderazgo de Miguel impresionaron profundamente, reflejando pasión sincera y motivación altruista", destacan los organizadores.

El anuncio del fichaje de Arraiz para el Burning Man se produjo el pasado 10 de enero, mientras el fuego arrasaba Los Ángeles, donde viven muchos de los artistas y organizadores del festival, además de gran parte de su público habitual. "Anunciar el diseño del Templo de 2025 en este momento provocó dudas, pero Burning Man es una cultura arraigada en la resiliencia, la conexión y el poder del arte y la belleza, valores que resultan especialmente vitales ahora".