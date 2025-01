«Mi mirada está abierta al mundo, voy a por todas, lo apuesto todo»

-¿Cómo ha sido el proceso de elaboración y creación del nuevo EP que presenta?

-El proceso empieza componiendo canciones, en principio, sin más pretensión que la de contar historias mías. Llevo toda la vida cantando porque siempre he sido cantante, pero ahora me estoy presentando al público ya no solo como cantante sino como compositora. Entonces empiezo sin más pretensión que desarrollar esa faceta. En febrero del año pasado, arranqué un proceso de crowdfunding para poder grabar el disco y gracias a eso he podido sacar el proyecto adelante y por fin, en febrero, lo presentaré en concierto. Hemos estado trabajando todo el año 2024, grabando en Barcelona y trabajando con el productor musical Erico Moreira.

-¿Se ha sentido arropada por el público cordobés en todo ese proceso?

-Muchísimo, ha habido gente de fuera, pero vamos, no sé decirte el porcentaje exacto, pero calculo que entre un 85% y un 90% de los que han colaborado son personas de aquí de Córdoba. Es algo que se agradece muchísimo, que te arropen en tu tierra.

-Ha decidido sacar ‘False Love’ como primer single del EP a modo de carta de presentación ¿lo ha elegido por algún motivo concreto?

-Yo creo que refleja bastante el género musical que estoy haciendo, el neo soul. La canción refleja bastante bien tanto la rítmica, como la melodía, las armonías de ese sonido que estoy haciendo y que es el que me representa.

-¿Cómo definiría el EP con tres palabras?

-Te diría que es elegante, actual y sincero.

-¿Cuál fue su sensación al escucharlo ya terminado?

-Yo lo llevo escuchando evidentemente desde que se estaba creando y cuando estaba con el productor trabajando en la grabación, porque he estado muy presente en la producción del disco. Es un disco que refleja mucho como soy yo, me refleja musicalmente y estoy muy contenta, muy orgullosa y muy satisfecha con el resultado. Me encanta cómo suena, en mi cabeza, cuando estaba componiendo, sonaba exactamente así. El trabajo con el productor ha sido muy importante, me ha entendido perfectamente y ha pillado el punto exacto del sonido que quería.

-¿Qué ha aprendido de sí misma a lo largo de todo este proceso de creación?

-Pues ha habido ilusión, miedo y mucha exigencia. He aprendido mucho de esa auto exigencia, que es la que me hace ver si está bien lo que estoy haciendo, si puedo dar todavía más... Lo me tiene que gustar a mí la primera, si decido sacar una canción al público es porque yo me la pondría en Spotify, si no, no la sacaría. Esto no sabes cómo lo va a aceptar o entender el público, pero creo que siendo firme en lo que crees, todo sale mejor.

-El próximo 15 de febrero, presentará en directo el EP con teclados, batería, bajo, trompeta y coros en el Teatro Góngora, un teatro muy emblemático para la ciudad de Córdoba, ¿qué significa para usted como artista?

-Pues la verdad es que desde hace bastante tiempo tengo muy claro que este era el sitio donde quería cantar los temas por primera vez. Creo que es el sitio que las canciones de este EP y el público cordobés se merecían. He recibido tanto apoyo que... qué menos que presentarle a los cordobeses este disco en un lugar como ese. Para mí, es el escenario perfecto.

-¿Y cómo se va a traducir la energía de las canciones en el escenario? ¿Habrá sorpresas?

-Por supuesto, empezando porque todo lo que sea en directo tiene una magia y una emoción que no encuentras en otro lado. Yo soy mucho de conectar con el público en persona, durante el concierto podré contar la historia de cada canción y además cantaré otros temas propios que he compuesto y aunque no están incluidos en el disco los vamos a estrenar allí de forma inédita. Además, haré algunas versiones.

-¿Cuáles son sus aspiraciones y qué espera de su carrera en este momento?

-Mi mirada está abierta al mundo, voy a por todas, lo apuesto todo, tengo muchas ganas de seguir dedicándome a esto, que mi música llegue a la gente de rincones diversos del mundo y poder tocar en festivales, tanto a nivel nacional como internacional. No sé, me encantaría que alguna de mis canciones formara parte de una película o de alguna serie, eso también sería un sueño para mí. Mis aspiraciones son esas, más trabajo y más vivir de lo que me gusta.

