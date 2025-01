"Hay muchos bulos en torno al cine, como que recibimos muchas ayudas"

-¿Cómo recibió la noticia del premio Carmen que recibirá en el Gran Teatro el 1 de febrero?

-Una noticia así siempre te agrada muchísimo, en Córdoba además. Este trabajo es bastante duro y solitario y que la gente te quiera es una cosa muy bonita. Además, me alegro de que se acuerden de una figura tan clave en una película como la del productor, de quien depende en gran medida que un trabajo tenga éxito.

-¿Qué relación personal y profesional tiene con Córdoba?

Profesional, la verdad es que poca, me gustaría rodar una película en Córdoba, esa es una espinita que tengo siempre clavada. Y personal, muy grande porque de allí son mis padres y tengo a toda mi familia, vamos que tengo pedigrí cordobés.

-¿Por qué no ha rodado nunca aquí?

-Uno de los costes más elevados de una película son los hoteles y dietas, por eso rueda mucho en ciudades donde viven los técnicos. Hay lugares que compensan en ese sentido. La película de Francisco J. Gutiérrez, La espera, se iba a rodar en la Sierra, pero salía muy caro y lo importante es hacer buenas películas, no promocionar los sitios de rodaje, por mucho cariño que uno le tenga. Si no hay facilidades, se hace en otro sitio.

-¿Cómo llegó usted al cine en los años 80 siendo de Córdoba?

-Yo no empecé en Córdoba, donde no hay industria. En Andalucía, la industria se empezó a forjar en Sevilla y en Málaga, como en España lo hizo en Madrid y Barcelona. Lo mío con el cine es una cuestión no tanto profesional porque yo soy ingeniero, sino una vocación que no tiene un sentido racional sino emotivo y personal.

-¿Cree que Córdoba aprovecha su potencial como plató de cine?

-No, tiene muchísimo potencial y habría que volcarse más. Hay muchas ciudades que lo están haciendo y eso no solo trae beneficios económicos. El cine tiene una cosa que no se ve en la publicidad al uso, en el que todas tienen buena comida, campo de golf, monumentalidad... Lo que se ve en el cine, lo que tú transmites de un sitio no se ve en los anuncios. El receptor siempre es crítico a lo que le intentan vender. Por eso el cine es muy importante para dar a conocer y vender las ciudades y los espacios donde se rueda.

Antonio Pérez. / CÓRDOBA

-El trabajo del productor no se conoce mucho. ¿Cuál es su labor?

-Aparte de la gestión económica, de buscar los recursos, que es lo que la gente conoce, es como el padre del proyecto, quien busca el talento, arma el equipo artístico, mueve la película en festivales, en plataformas y televisiones para que tenga difusión. Esa parte de padre de principio a fin la hace el productor.

-¿Le llegan muchos guiones de Andalucía?

-Sí, la mayoría. Yo recibo unos cien guiones al año, lo que pasa es que cuesta tanto sacar una película adelante que los guiones no solo tienen que ser buenos, tienen que ser extraordinarios para invertir esfuerzo y dinero y de esos hay menos. Para elegir un proyecto, me baso en la intuición, que al final te viene de la experiencia.

-Usted situó el cine andaluz en el mapa con ‘Solas’. ¿Cómo ve el cine que se hace ahora en Andalucía?

-Yo estoy contentísimo. Hay una industria afianzada, tenemos creadores muy importantes. En Córdoba, por ejemplo, a Francisco J. Gutiérrez, que está los Oscar con 'La espera', es la primera vez que pasa con una película andaluza. Es difícil porque es David contra Goliat, pero ahí estamos porque él es muy respetado en EEUU, al contrario que aquí, donde no lo conoce mucha gente. Esto es muy español. Y a veces, cuando te vas fuera parece que te penaliza dentro.

-¿Qué posibilidades hay de que consiga la nominación?

-Muy pocas. Todos los grandes estudios meten mucho dinero en promociones, pases, hacen fiestas y nosotros hemos estado solos pagando todo de nuestro bolsillo. No recibimos ayudas para hacerla y tampoco nos ha ayudado ni la Junta ni el Gobierno central en la promoción.

-¿Por qué?

-Eso mismo me pregunto yo porque lo hemos buscado por todas partes. Se escudan en trabas burocráticas, pero yo creo que no entienden que hay que hacer una campaña muy gorda. El sistema español para designar películas a los Oscar, a través de la Academia, tampoco es bueno porque la mayoría de académicos no saben qué elementos tiene que reunir una película española para tener opciones. Este año, se presentó Segundo premio, que es fantástica, pero no tenía ninguna posibilidad de estar en la short list. Había películas que quizás gustaban menos, pero tenían muchas más posibilidades.

-‘La espera’ ha sido además una película maldita, con muchos problemas de distribución.

-Totalmente. Fíjese que no la compraba ninguna plataforma ni televisión en abierto y la pilló Filmin y se puso número 1, es la segunda película más vista. No es que no valga o no interese al público, es que los que deciden no lo vieron.

-En Andalucía, ¿hay inversores interesados en el cine?

-Hay más, pero la Junta de Andalucía sigue con la misma política desde hace años, no invierte nada, aunque sea una industria muy pujante. No hay más que ver que en los Goya, un tercio de las nominaciones son siempre andaluzas. Fuera de aquí hay más ayudas. Mucho quejarnos de la financiación de Cataluña o los vascos, pero no se crean mecanismos compensatorios para ayudar a que Andalucía sea igual de competitiva. Al final, el talento andaluz se va fuera. Hay muchos bulos en torno al cine que a base de repetirlos la gente se cree, como que recibimos muchas ayudas cuando es mentira, la mayoría de los países civilizados tienen muchísimas más, o que el cine no genera riqueza cuando el sueldo medio de un cineasta en España es de 4.000 euros, no somos mileuristas, y hay un estudio de la consultora más importante del mundo que dice que por cada euro público invertido, el cine genera nueve. Además, somos una industria limpia, generamos cultura e ilusión y riqueza.

-¿Cuál es la película que más alegrías le ha dado?

-Esto es como la vida, que si tienes un niño con menos posibilidades lo quieres y apoyas más que al listo. Pero ahora es el 25 aniversario de Solas y la verdad es que es una película que cambió mi carrera y la de muchos andaluces que vieron que sí se podía.

-¿Esperaba que tuviera ese impacto?

-No, eso fue una sorpresa. El de Solas era uno de esos guiones maravillosos. Lo increíble es que una iniciativa privada como Solas fuera el producto cultural andaluz con más repercusión en todo el mundo, con lo que eso representa para valorar el nivel cultural de una tierra. Fue una película con mucho riesgo que costó 130 millones y que no tuvo ninguna ayuda.

-¿Qué película estrena este año?

-Vírgenes, una comedia que se presentará en Málaga del fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo, de Señor dame paciencia, que hace comedias muy divertidas y entrañables, con personajes bonitos y muy humanos, nada que ver con la típica comedia frívola.

