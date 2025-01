«El arte contemporáneo no es solo para los modernos porque habla de lo que nos afecta a todos»

-¿Cuáles son las bases del proyecto de actuación que ha presentado para el C3A?

-La idea que teníamos era centrarnos en fijar el sentido del C3A y plantear una relación, sobre todo, con el tejido cultural de Córdoba y de Andalucía. Queremos ser un apoyo para los artistas y hacer una labor de mediación que sirva para ponerlos en contacto y ver en qué medida su trabajo tiene que ver con lo que está ocurriendo fuera de Andalucía y en la comunidad, que es un centro de producción en sí mismo. Sobre todo, queremos trabajar con los artistas de las generaciones de entre 20 y 40 años, que todavía son jóvenes y precarios, y que necesitan apoyo institucional. También, trabajaremos el tema del cine y la imagen en movimiento que está en el espíritu fundacional del propio centro.

-¿Su propuesta dará continuidad al trabajo iniciado por la Fundación Thyssen o habrá una ruptura?

-La relación con la fundación acaba en febrero y aunque el planteamiento no será rupturista, sí que se producirán cambios, sobre todo, en la medida en que vamos a intentar entender cómo crear más lazos con la ciudad, conocer cuáles son las preocupaciones en un contexto como el de Córdoba que está entre lo urbano y lo rural y que atiende a cuestiones que a lo mejor no siempre se piensan de forma ubicada.

-La precariedad de la que hablaba ¿es consustancial al arte contemporáneo andaluz?

-La precariedad es algo generacional en muchos ámbitos, es algo consustancial a toda una generación que vive pendiente de un hilo, pero lo cierto es que los artistas fueron pioneros en esa precariedad. Por eso es importante que los centros soporten y mantengan ese tejido. Tenemos parques nacionales porque consideramos que es imprescindible preservar ese patrimonio natural, pero la cultura y el arte es algo fundamental que casi nunca se sostiene por el mercado.

-¿Qué cree que esperan los artistas de la administración?

-Esperan que los escuchemos, que estemos pendientes no tanto de sus necesidades sino de ofrecerles un espacio donde pensar y poder trabajar con cierta calma, aunque sea en periodos de tiempo breves. La labor de los centros es de acompañamiento y, sobre todo, de mediación con los públicos. Que una señora o una niña de Córdoba pueda ir al C3A y entienda que eso le pertenece también y que hay gente que está hablando ahí de cuestiones que le son propias.

-¿Los artistas andaluces están preocupados por dar respuesta a los problemas actuales?

-Yo creo que buscan abrir caminos. A mis alumnos de la Universidad les digo que el arte contemporáneo funciona si eso que estás viendo ahora y que te parece extraño puede ser un objeto que tendrá sentido en el futuro. Si alguien te lo explica y dices oye, que esto habla de las ruinas futuras, entonces tienes algo que es arte contemporáneo porque traduce tiempos que están por venir.

"Tenemos que entender no tanto lo que le gusta a la gente sino lo que le preocupa y en qué medida el arte habla de esas cuestiones"

-Las visitas al C3A han aumentado sensiblemente en el último año, pero persiste esa barrera que simboliza el río y que parece que separa el arte contemporáneo de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer para mejorar la conexión con el público?

-Yo sé por experiencia en centros anteriores en los que he trabajado que el problema no es el río. En Tenerife, había un barranco que era casi peor. Siempre hay una barrera geográfica que sirve de excusa para no ir. Muchas veces no hacemos entender a la gente que el arte contemporáneo habla tanto del presente como del futuro, o sea, ofrece lecturas a veces del pasado que se proyectan al futuro. Tenemos que entender no tanto lo que le gusta a la gente sino lo que le preocupa y en qué medida el arte habla de esas cuestiones. Hay que hacer un trabajo con los colectivos, y en Córdoba hay muchos, para que la gente entienda que la contemporaneidad va desde las hermandades a la vanguardia. Las hermandades están en la contemporaneidad también porque engloban a gente que vive en el mismo tiempo que vive el artista. El arte contemporáneo no es solo para los modernos porque habla de lo que nos afecta a todos y a todas.

"Uno de los problemas del arte contemporáneo es que utiliza muchos palabros vacíos que tenemos que llenar de contenido"

-En Córdoba, el patrimonio y el pasado a veces parece que pesa más que lo nuevo.

-De lo que se trata es de leer ese patrimonio desde la contemporaneidad. Hay que hablar de los conflictos que están surgiendo. Uno de los problemas del arte contemporáneo es que utiliza muchos palabros vacíos que tenemos que llenar de contenido.

-El primer director del C3A, Álvaro Rodríguez Fominaya, era canario y usted también es canario. ¿Es algo casual?

-No, para nada es casual. Canarias es una sociedad que arranca directamente de la modernidad. Como sociedad occidental empieza en el siglo XV y no se construye del mismo modo que el resto de España aunque tiene una relación enorme con Andalucía. Por eso, allí hay una preocupación por la contemporaneidad, y en el arte contemporáneo, es la primera vez que las producciones canarias se incorporan a una idea global. Hay una tradición de vanguardia, como ocurre en Andalucía, una cuestión que me gustaría trabajar mucho aquí, las vanguardias andaluzas, que hay que visibilizar más. No es solo Picasso, hay muchas otras cuestiones interesantísimas y que hablan más del presente de lo que creíamos.

-¿Qué momento vive el arte contemporáneo andaluz?

-Vive un momento muy bueno. Creo que muchos artistas andaluces han encontrado un lenguaje propio, que no necesariamente está interconectado entre ellos, pero que denota que hay algo que habla de una generación. Me refiero a artistas de menos de 50 años que tienen un lenguaje que no es necesariametne sobre lo andaluz, pero sí sobre cuestiones que preocupan en Andalucía... sobre lo artesanal, sobre volver a ciertos formalismos después de una deriva hacia lo político, y teniendo en cuenta que el arte siempre es político, que ahora se amplía a otros conceptos como el arte hablando del arte, encontrándose a sí mismo dentro de las técnicas que le son propias.

