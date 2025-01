El festival Molan los 90 revivirá en El Arenal los grandes éxitos de la década

El recinto de El Arenal será escenario de un gran espectáculo organizado por The Borderline Music dos meses antes de la Feria de Córdoba. El sábado 29 de marzo, El Arenal acogerá un espectáculo destinado a revivir la magia de la década dorada con el festival Molan los 90. Deep Delay Producciones ha reunido un cartel de lujo que hará vibrar a los asistentes con los mejores hits de los años 90. Desde los ritmos euro dance hasta los himnos pop que marcaron una generación, una noche que promete ser inolvidable.

Encabezando el cartel estarán los icónicos Vengaboys, con éxitos como Boom, Boom, Boom, Boom!!, y Rozalla, que emocionará al público con Everybody’s Free. También subirán al escenario Daisy Dee of Technotronic, Seguridad Social, Locomía, y el dúo

Marian Dacal & Eva Martí, que interpretarán himnos como Flying Free y Fly on the Wings of Love. Completan la noche los legendarios Viceversa, DJ Neil, y Xavi in Session.

Las puertas abrirán a las 18 horas y el espectáculo comenzará a las 20 horas, llevando a los asistentes en un viaje de pura nostalgia y diversión. Las entradas se pueden adquirir en Enterticket a través de nuestras páginas oficiales. www.molanlos90.com