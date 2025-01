Daniela Blasco, cantante, compositora y bailarina: "Mi puesta en escena en el Benidorm Fest será muy potente y enérgica"

Preséntese usted misma: ¿quién es Daniela Blasco?

Una artista. Siempre he sido bailarina, hace cinco años empecé a cantar, y también he hecho interpretación, así que he hecho de todo (risas). Yo diría que soy una niña muy trabajadora que lleva desde los ocho años dándolo todo, trabajando sobre todo mi pasión. Empecé con el baile como un hobby y al final lo convertí en mi trabajo, y lo mismo con el canto.

¿Qué tal lleva la timidez?

En las entrevistas me suelto un poco porque no me queda otra, pero sigo siendo muy tímida y creo que eso va a seguir siendo así siempre. Es verdad que en un escenario me transformo, ya sea cantando o bailando sale una Daniela de verdad, como soy yo.

¿Siempre ha soñado con participar en Eurovisión?

Nunca se me había pasado por la cabeza. Eurovisión es un festival que siempre hemos visto en mi casa pero nunca me hubiera imaginado que iba a presentarme. Ahora mismo es una gran meta para mí.

¿Cuál es su primer recuerdo eurovisivo?

El de Barei [en 2016, con Say Yay!]. Cuando yo era pequeña trabajé con ella, bailé en uno de sus videoclips, y le tengo muchísimo cariño. Es un amor de persona, una artistaza.

¿Qué actuación en Eurovisión de los últimos años le dejó sin palabras?

Creo que a todos el ‘Chanelazo’ nos marcó mucho. Su actuación fue muy top y la admiro muchísimo, porque ella también bailaba constantemente, y no se le iba la voz.

¿Con qué estado de ánimo vive las semanas previas al Benidorm Fest que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero?

Mi vida está teniendo mucha tensión porque estoy un poco nerviosa pero a la vez con muchas ganas, súper feliz porque se acerca el día y tengo muchas ganas de subirme al escenario. Nerviosa porque al final es un show muy arriesgado que conlleva muchísimo trabajo. Nerviosa pero muy feliz.

Presentó ‘Uh Nana’ hace unas semanas. ¿Cuál está siendo la respuesta de sus seguidores?

La verdad es que estoy teniendo críticas muy buenas. Me esperaba más variedad de opiniones porque es una propuesta muy arriesgada, tiene muchos cambios, es una canción muy poco radiofónica y con una estructura poco pop. Es difícil de visualizar pero la gente se está imaginando mucho el espectáculo y estoy recibiendo críticas muy buenas. Estoy muy feliz, la gente está a tope conmigo y eso me motiva mucho.

¿El riesgo del que habla se buscó desde el principio?

Cuando creamos la canción es verdad que dijimos: vamos a hacer una canción con muchos cambios. Esta canción la creé por y para esto, está diseñada para hacer un espectáculo, como un videoclip, con muchos cambios, de tiempo y de estilos, todo muy loco. Me inspiré en la canción Jagger, de Emilia, que también tiene estos cambios de tempo. Buscábamos algo muy rompedor, muy diferente.

El suyo es un cóctel de estilos: hip hop, r&b, reguetón, electrónica…

Siempre he estado abierta a todos los estilos. Amo la música buena, sea la que sea. Mi padre tenía la música puesta a todas horas y me he criado con eso, con Frank Sinatra y con otra gente increíble. Todas las canciones que he sacado son de estilos muy diferentes, porque estoy tanteando un poco, intentando descubrirme, probando cosas, tratando de encontrar mi camino.

Una canción que es “una oda a la fiesta y la diversión”. ¿Qué le divierte a Daniela Blasco?

Para divertirme, para ser feliz, necesito arte, sobre todo música. Yo vivo con la música puesta. También necesito a mis amigos, mi familia, a mi gente… Me conformo con cosas muy sencillas, con una comida familiar, por ejemplo, soy la más feliz del mundo; o con mis amigos bailando con la música en el altavoz y pasándonoslo bien, echándonos unas risas.

¿Sobre un escenario siempre se divierte?

Una se divierte porque es mi pasión y además me encanta estar encima de un escenario, pero también hay muchos nervios y muchas cosas rondando mi cabeza. Me tengo que divertir pero también estar muy concentrada y atenta para que salga todo el show perfecto, estar pendiente de muchas cosas: de la voz, de la respiración, del baile, que no haya ningún problema, realmente de todo.

Antes de Uh Nana llegaron Mi mamá, GatasSin míNoche de perreo… ¿Qué temática reconoce como recurrente en sus letras?

Las letras, como los estilos, son diferentes, pero las estoy enfocando mucho al salir con los amigos, al pasárselo bien, oda a la fiesta constantemente. Al apostar por estilos bailables y fiesteros, las letras se resumen un poco en eso, pero también me gustaría escribir sobre amor, desamor, de cualquier cosa. Tengo mucho que contar y poco a poco lo iré plasmando en canciones.

En sus redes tiene miles de seguidores. ¿Alguna vez se ha sentido abrumada?

Realmente no tengo la sensación de que haya tanta gente detrás porque al final en mi día a día solo veo un número en la pantalla. No me abruma. Empecé en esto porque también me encanta compartir mi día a día, me gustan las redes sociales, cuando están hechas para el bien porque también pueden ser muy crueles, pero bueno, intento evadirme un poco de eso, pero me parecen muy divertidas y subo lo que a mí me gusta. Si un día tengo un día malo tampoco me presiono, no subo nada. Lo llevo con tranquilidad porque lo disfruto.

Firma Uh Nana junto a Félix Joan Muñiz Prat, Carlos Joseé Montado Cruz y Óscar Campos Gutiérrez. ¿Se siente cómoda trabajando en equipo?

Sí, y creo que es súper importante, cuantas más ideas y cabezas pensantes, mejor, sobre todo con una canción tan elaborado como esta. La gente que ha trabajado en esta canción son genios, los admiro muchísimo, su talento es impresionante.

Cíteme algunos de sus referentes musicales.

Mi mayor referente es Beyoncé. Es una show woman increíble. Su presencia escénica es de otro planeta, como su voz y sus canciones. También me encantan Amy Winehouse, Michael Jackson, Aaliyah... En el urbano hay tantos artistas que cojo un poco de cada uno.

¿Qué necesita una voz para que despierte su atención?

Que sea identificativa. No tienes que ser Céline Dion pero con que tu voz sea tuya, real, ya eres un artistazo.

¿Usted ya encontró su voz?

Del todo, aun no. Mi voz ha cambiado mucho desde que empecé, y aun estoy descubriendo lo que me gusta y lo que no. Soy una artista emergente y estoy un poco probando. No estoy perdida, sé lo que quiero.

En su caso el baile fue su primera pasión.

Descubrí mi pasión por el baile en Mallorca. Tenía ocho años y mi mejor amiga de la infancia me dijo: tía, me he apuntado a hip hop. Y yo le pregunté: ¿qué es hip hop? En esos tiempos el baile no estaba de moda como ahora. Hoy en día con las redes sociales todo el mundo quiere bailar y ves bailes por todo. Y me apunté para estar más tiempo con mi amiga. Al final me encantó y al año de apuntarme entré en competición. Desde el principio me lo tomé muy en serio. Con el baile encontré mi sitio. Fue improvisado pero acabó siendo mi trabajo y mi pasión para siempre.

¿Qué define su baile?

Mucha energía, potencia, también un poco de agresividad, porque yo bailo muy fuerte y lo doy todo. También sensualidad, mucho pelo.

¿Qué puede avanzar de su puesta en escena en el Benidorm Fest?

Es una puesta en escena muy potente y enérgica. Al final la energía está constantemente arriba, no hay ningún momento de bajón. El espectáculo me cansa mucho pero creo que es muy divertido porque es muy dinámico, en la canción hay muchísimos cambios y constantemente pasan cosas en el escenario. Cuando hice la canción tenía la idea de un videoclip. Creo que el show gustará mucho.

¿Sueña con la victoria?

Sí, obviamente. Ojalá llegue a Eurovisión, vamos a por ello.

¿A cuál de sus rivales ve más fuerte?

Todas las propuestas son tan diferentes… Hay salsa, copla, urbano, bachata… Y a todas las veo muy fuertes, hay mucho nivel. Me gusta mucho la copla electrónica de DeTeresa, atrevida y diferente, pero en general me gustan todas.

¿Qué hará un minuto antes de salir al escenario?

Respirar hondo, soltar flojo y rezar.