"Yo no creo que tenga gracia, al no ser gaditano no puedo decir que sea gracioso"

-¿Cómo ha empezado el año 2025?

-Ha empezado regular porque he estado malo, como media España.

-Usted da la impresión de estar siempre enfadado con el mundo, ¿es así en la vida real?

-No, qué va, solo cuando me subo al escenario.

-Su nuevo show se llama ‘No tengo remedio’ y en él hace un ejercicio de autoanálisis. ¿Por qué cree que no tiene remedio?

-En este show hay una parte de autocrítica. No se trata solo de enfadarme con la gente y con lo que me pasa, sino también con lo que hago yo mal. Hay muchas cosas que cuento que tienen que ver con mi personalidad, porque a lo mejor no hay que enfadarse tanto con cosas que no son importantes. Nos enfadamos mucho con cosas que dominan nuestra forma de ser y de vivir. Hay que pensarlo más para que no nos dominen, yo incluido.

"Hay que sufrir menos, es algo que nos pasa mucho, sobre todo a los andaluces, que sufrimos sin necesidad"

-¿Es usted un pupas?

-No, qué va, a todos nos pasan cosas, no es algo particular mío, todos sufrimos, eso es inherente al ser humano y cada uno lo lleva como puede. Lo que yo creo es que hay que sufrir menos, es algo que nos pasa mucho, sobre todo a los andaluces, que sufrimos sin necesidad.

-Usted es de Jaén, donde hay fama de tener mal carácter, ¿eso es un mito o una realidad?

-Los de Jaén y los de Granada somos los 'mala follás'. No creo que sea un mito tan inventado, porque al ser de Andalucía oriental, no somos de “pisha, de ay qué arte, de la fiesta”. No, nosotros no somos así, somos un poco diferentes, la verdad.

-¿Los cómicos se ríen mucho en la vida diaria?

-Sí, mucho, mucho. Solemos tener una personalidad de quitarle importancia a las cosas, de mirar un poco desde arriba para ver qué le pasa a la sociedad . Nos reímos bastante y eso nos sirve para aplicarlo al escenario, pero sobre todo, es una filosofía de vida, nos tomamos la vida con humor, aunque también sufrimos, que parece que somos robots.

-Le preocupa mucho la deriva del mundo y de la gente. ¿Qué haría para cambiar las cosas?

-Yo no creo que tenga remedio, no creo que haya que gastar esfuerzos en arreglar esto. No soy optimista, eso es así. No tengo remedio yo y no tiene remedio el planeta tampoco. Cuando ves a la gente diciendo cosas, cuando veo lo que me escribe mucha gente, que no entiende los chistes, gente que hace el mal… ¿de verdad hay que tener fe en este planeta? Pues yo no la tengo.

David Navarro. / CÓRDOBA

-Tiene miles de seguidores en las redes. ¿Le afectan los comentarios negativos?

-No, no me afectan, me producen curiosidad. La gente no entiende las cosas, yo me río mucho y ahí es cuando entiendo que el mundo no tiene remedio. Es bastante sencillo de ver.

"Hay cosas que no tienen que manejar nuestra forma de vida como las redes sociales o los descuentos"

-¿El sentido del humor se está perdiendo?

-No, no se está perdiendo, hay mucha gente que no entiende las cosas, pero por incultura, porque no lo entienden. Hay quien se cree que me he metido con los andaluces porque no entiende los chistes, otros te piden cosas que te quedarías ‘pará’. Esto no tiene remedio, de verdad. Lo que pasa es que antes no tenían un sitio para escribirte, te podían mandar una carta a tu casa si encontraban tu dirección, pero ahora te pueden decir lo que sea cuando quieran y hay cosas que te quedas ‘flipao’. La gente también tiene mucha imaginación y te ríes muchísimo, hay de todo. Pero vamos, no es que las redes sean algo que tengan que manejar el mundo, eso lo digo en el show, hay cosas que no tienen que manejar nuestra forma de vida como las redes sociales o los descuentos, ahora que estamos con las rebajas. Parece que solo hemos quedado para los descuentos, nos tienen muy bien dominados con eso.

-¿De dónde le viene a usted la gracia?

-Yo no creo que tenga gracia, al no ser gaditano no puedo decir que sea gracioso. Un gaditano sí se ve gracioso, pero yo no. Me hacen gracia mis chistes, pero yo de personalidad… nunca he sido gracioso de pequeño ni nada de eso. A mí esto me viene de ver el mundo de otra manera, pero eso fue hace tiempo.

-Este domingo estará en el Teatro Avanti, donde se agotaron las entradas hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que la gente se ríe tanto con su humor?

-Pues no lo sé, quizás porque es todo de verdad, soy bastante creíble porque lo que cuento es de verdad, lo que me enfada es de verdad y eso se nota. Nos ha llamado mucha gente de Córdoba para decir que se han quedado sin entrada, solo les puedo decir que intentaremos volver lo antes posible.

-¿Los chistes caducan?

-Yo tengo muchos que no y he grabado cosas antiguas de hace 25 años que siguen vigentes, muchísimas cosas no me han caducado. Yo intento hacer una comedia universal, por eso a lo mejor no caducan.

-Ahora vive en Madrid. ¿Se le está pegando el acento de allí?

-No, a mí no se me pega, soy muy de Jaén, solo en algunas entrevistas cuando tengo que ir a sitios, pero tampoco tanto, un poco solamente.

"Hay mucha gente que sigue sin entendernos a los andaluces en España, a un inglés sí, pero a nosotros no"

-¿El acento de Jaén hace gracia fuera de Andalucía?

-Bueno, es que mucha gente de España no cree que tengamos acento andaluz, se piensan que somos de Albacete o de Murcia, por desconocimiento, por la incultura de no saber que en Andalucía hay ocho provincias y es esto es muy grande, casi un tercio de España, y hay muchos acentos diferentes. A mí me gusta mucho mi acento y el de muchos sitios también. Hay mucha gente que sigue sin entendernos a los andaluces en España, a un inglés sí, pero a nosotros no. Pero vamos, yo no me siento incomprendido, viene a verme gente de toda España y entienden todo. Hasta el otro día que vino a verme un noruego y le pregunté, ¿te has enterado de todo? Y dice "de casi todo"… Un noruego.

