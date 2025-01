2025 en Córdoba, un año de cine y mucho concierto

El año 2025 viene cargadito de citas culturales, muchas de las cuales ya se saben porque las entidades organizadoras se apresuraron en darlas a conocer antes de que acabara el año. El año que empieza resituará a Córdoba en el ámbito cinematográfico de la mano de los Premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz, que por primera vez se celebrarán en la ciudad. El Gran Teatro albergará la entrega de galardones el próximo 1 de febrero con un cordobés, Guillermo Rojas, como favorito por su película Solos en la noche. Para calentar motores, la Filmoteca de Andalucía ha organizado en su sede de Córdoba un ciclo de diez proyecciones de películas que dará comienzo este miércoles con el visionado del filme de Rojas y se prolongará hasta el día 31 de enero con Summers, el rebelde. Será esta una oportunidad de consolidar el sendero iniciado en Córdoba como punto de encuentro para los cineastas andaluces en los últimos años con la Semana del Cine, que volverá a final de año, en el mes de noviembre, tras el éxito de 2024.

El cartel teatral que se conoce hasta la fecha trae un poco de todo, aunque se pueden destacar algunos títulos importantes como El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, que se verá el 28 de marzo en el Gran Teatro; Una madre de película, la última propuesta que llega a Córdoba del montillano Juan Carlos Rubio, con Toni Acosta como protagonista; La colección, dirigida por Juan Mayorga y protagonizada por José Sacristán, sobre un matrimonio sin hijos cuyo legado es precisamente una colección, Los lunes al sol que llegará al Gran Teatro en junio o la propuesta dancística de la compañía de María Pagés De Shereherazade.

En el Teatro Avanti, otra de las salas habituales para los aficionados a las artes escénicas, el año empieza con mucho humor de la mano de Edén Serrano, David Navarro (entradas agotadas), Marcos Arizmendi, El Morti y Javi Peloches y Guelmi (entradas agotadas), el espectáculo Apellidos andaluces, Luis Fabra y Dani Boy Rivera y el malagueño Salva Reina.

Muy esperada por el público local es La Traviata que han preparado la Orquesta y el Coro de Ópera de Córdoba para el mes de marzo, que competirá en atractivo con La Traviata que este año se representa en junio en el Teatro Real de Madrid.

Los Planetas ofrecerán un concierto en Córdoba en febrero. / CÓRDOBA

Calendario de conciertos

Aunque si hay que destacar algo, lo más llamativo de 2025 es el intenso calendario de conciertos para todos los públicos que alojará Córdoba en los próximos meses, empezando por dos citas importantes en la Sala Impala los próximos 24 y 25 de enero, fechas previstas para los conciertos de dos bandas emblemáticas de este país como Los Planetas y Pignoise. La sala Ambigú, por su parte, empezó alto el 4 de enero con la Fever Band y The hot jivers y continúa fuerte este sábado 11 con el concierto de blues de Guadalupe Plata.

En los teatros municipales, la música también será un plato fuerte. Por los escenarios de los teatros municipales (Gran Teatro, Teatro Góngora y Axerquía) pasarán, entre otros, de febrero a mayo Anita de Lois con su nuevo disco Tell me, Kiki Morente y su Azabache, Gracias de Paloma San Basilio, Medina Azahara en su gira de despedida, Los Cantores de Hípalis, Miguel Poveda con Poema del cante jondo y el violinista Paco Montalvo que regresa con ¡Volvemos cantando! A caballo entre la música (clásica) y la danza, la agenda de febrero incluye un espectáculo con estreno absoluto en Córdoba, Il primo duomo, en el que se producirá el debut del contratenor cordobés Manuel Ruiz junto a Carlos Mena y Antonio Ruz.

2025 será un año importante para los amantes de los tributos. La sala M100 tiene preparados conciertos destacados para los cordobeses como el de Aslánditos el próximo 15 de febrero y una lista importante de tributos entre febrero y abril a artistas y bandas como Pink Floyd, Extremoduro, El Canto del Loco y Nirvana. En esa línea, estará también el concierto tributo a Dire Straits de Alchemy Project en abril, en el Gran Teatro; el God save the Queen del mes de mayo en la Axerquía y el Queen For Ever de la Sala Impala, en febrero.

Conciertos de verano

Este verano, empezará a calentarse desde junio, antes de que arranque el Festival de la Guitarra. El Arenal albergará por primera vez once citas musicales hasta julio que incluyen a Los Pecos, Amaral, Nicky Jam, Jhayco, JC Reyes, Rels B y Juan Magan entre otros mientras que la plaza de toros de Los Califas recibirá dos artistas en junio (Camela y Omar Montes) y siete más entre septiembre y octubre: Vanesa Martín, Raphael, Pastora Soler, Leiva, Beret, El Kanka y Raule.

En julio, la lista de conciertos se completará con los del Festival de la Guitarra, que empezará el 2 de julio con No me pises que llevo chanclas en La Axerquía y, a falta de conocer el cartel completo de artistas, tendrá también en sus filas a la banda Viva Suecia, Dani Fernández, Las Migas y Blind Guardian, entre otros.

No serán estas las únicas propuestas musicales de 2025. Además de los conciertos de abono de la Orquesta de Córdoba, el Ayuntamiento tiene prevista una nueva edición del Festival de la Primavera, que en 2024 llenó de música clásica el Alcázar de los Reyes Cristianos entre abril y mayo o el del Festival de Piano Rafael Orozco, que se celebra cada año entre octubre y noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo