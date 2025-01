El cordobés Francisco J. Gutiérrez, premio al mejor autor de los Satellite Awards de EEUU por 'La espera'

La película La espera, dirigida por el cordobés Francisco J. Gutiérrez, sigue cosechando éxitos y esta vez ha sido nominada como mejor película extranjera en los Satellite Awards, los premios de la prensa internacional de Estados Unidos. Además, Gutiérrez ha sido galardonado con el premio al mejor autor por la dirección del western de terror rodado en distintas localizaciones de la provincia de Sevilla. Se trata de la primera vez que se otorga este premio a un cineasta español, un reconocimiento que antes recibieron directores de renombre como Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos, Guillermo del Toro y Peter Bogdanovich.

El filme del director cordobés competirá por el premio a la mejor película internacional con Aún estoy aquí, de Walter Salles (Brasil); Queens, de Klaudia Reynicke (Suiza); The girl with the needle, de Magnus von Horn (Dinamarca); The seed of the sacred fig, de Mohammad Rasoulof (Alemania); y Waves, de Jirí Mádl (República Checa).

Las nominaciones de los premios de la prensa en Estados Unidos, que otorga la International Press Academy, incluyen una importante representación de películas españolas. Además de La espera, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar figura como nominada a mejor guion adaptado, mejor actriz para Tilda Swinton y mejor banda sonora para Alberto Iglesias. Karla Sofía Gascón, por su parte, ha sido nominada por su interpretación en Emilia Pérez. A

El director cordobés, que lleva 15 años trabajando en Los Ángeles y es un gran conocedor del público norteamericano, ha logrado introducir su película en las salas americanas y según informa RTVA, que ha participado en la producción del filme, tiene opciones a nominaciones en los premios Oscar. Las nominaciones se conocerán en enero.