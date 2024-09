La Casa de Sefarad de Córdoba hablará de familias y linajes de origen sefardí en 'Septiembre de Culturas'

La Casa de Sefarad de Córdoba regresa este año con su Septiembre de Culturas en el marco de la 25 Jornada Europea de Cultura Judía y lo hace con una serie de presentaciones los jueves de este mes en torno a Familias y linajes de origen sefardí: itinerarios, acontecimientos y avatares.

La primera cita tendrá lugar el próximo 5 de septiembre a las 19.30 horas y girará en torno a la familia Camondo, un linaje de comerciantes, banqueros, mecenas y filántropos cuyas aportaciones expondrá el historiador, bibliotecario y director de Casa Sefarad, Sebastián de la obra, quien abundará en su recorrido desde Sefarad por distintas ciudades como Venecia, Viena, Constantinopla y París, para terminar en Auschwitz, y su legado, entre el que se encuentran las escaleras Camondo de Estambul.

El 12 de septiembre, Sebastián de la obra ofrecerá una charla sobre la familia Abravanel, una estirpe de filósofos, comerciantes, escritores y viajeros que dejó su huella en Sevilla, Lisboa, Plasencia, Alcalá de Henares, Nápoles, Sicilia, Corfú y Venecia.

El 19 de septiembre, Genie Milgrom, escritoria, historiadora y expresidenta de la Sociedad de Estudios Cripto Judaicos, presentará en Córdoba el documental rodado entre Roma, La Habana y Córdoba, Between the stone and the flower. The duality of the conversos. Este documental, que se va a presentar a varios concursos de Estados Unidos y que protagoniza la propia Milgrom, recorre las huellas de una familia de origen judeoconverso hasta el siglo XXI y muestra el proceso de investigación llevado a cabo para recuperar la identidad que ha permanecido oculta durante años.

Por último, el 26 de septiembre, ocupará el foco la familia Tibónidas, a la que Europa debe la tradición de traducción e interpretación de textos. Se trata de un linaje de médicos, blibliófilos y traductores originarios de Granada que se convirtieron durante varias generaciones en los máximos transmisores del conocimiento a través de la traducción. La ponencia correrá a cargo de Tania María García Arévalo, investigadora y profesora del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.