La falta de público amenaza seriamente la continuidad de los cines de verano

La baja afluencia de público ha puesto en jaque la continuidad de los cines de verano para 2025. Así lo expresa Antonio Amil, empresario y gestor de los espacios de Fuenseca y Delicias. Y es que, pese al éxito inicial, la afluencia de público descendió significativamente en las siguientes semanas, tanto que «abrir el próximo año es prácticamente imposible», afirma. Un balance algo más positivo es el que realiza José María Casado, propietario del Coliseo San Andrés, aunque cree que hay que esperar al final de la temporada (14 de septiembre) para comprobar si hay ganancias o pérdidas.

«Las dos primeras semanas fueron espectaculares, los cines se llenaban con facilidad», explica Amil. Y es que, pese al éxito del día de su apertura el pasado 29 de junio, así como los días siguientes, en los que el público abarrotaba los recintos y las colas en las calles eran una constante, lo cierto es que la afluencia terminó decayendo y actualmente se encuentra «muy por debajo de lo esperado», lamenta el empresario. «La media de espectadores no llega a los 120 por recinto, unas cifras muy pobres», señala Amil que, igualmente, agradece a los cordobeses que han acudido. También destaca que el acuerdo con el Ayuntamiento, que abarataba un 20% el precio de las entradas a los mayores de 60 años, supuso un pequeño «pero insuficiente» impulso, asegura. Las consumiciones tampoco han tapado el vacío dejado por las entradas y, «pese a que tenemos precios populares, el gasto medio no alcanza los dos euros», subraya.

Continuidad en serio peligro

«Cuando veíamos que los números no daban, comenzamos a hacer cambios. Lo hemos intentado de todas las maneras», cuenta con tristeza Amil. Para ello, la oferta en los espacios ha ido variando, «desde taquillazos a clásicos, pasando por películas que no están en plataformas digitales o propuestas para los más cinéfilos, ninguna ha conseguido despegar», resume. Ante este panorama, la continuidad del negocio para el próximo año se plantea «muy difícil, por no decir imposible», recalca. Amil avanza que «habrá que analizar las posibilidades para 2025, también en cuanto a ayudas, pero con el panorama actual no se puede volver a apostar por los cines de verano en Córdoba». Cree que, para que el negocio deje de ser deficitario, se tendría que haber vendido un 35% más de entradas y consumiciones.

Amil espera que estas últimas semanas, con el regreso de muchos cordobeses de las vacaciones, y la llegada de estrenos, mejoren la situación. Eso sí, asume que esta apuesta dejará pérdidas.

Coliseo San Andrés

José María Casado, gestor del Coliseo San Andrés, ofrece una perspectiva algo más positiva de la situación. Aunque recalca que «aún es pronto para hacer un balance», cree que las últimas semanas van a ser clave para saber «si cubrimos gastos o no».

Casado lo tiene claro, «el cine vive de los pelotazos» por lo que, desde su reapertura el 17 de julio, ha apostado por grandes éxitos como Del Revés 2, Padre no hay más que uno 4 o Gru 4. «Lo que funciona es el cine para ver en familia y las comedias, a la gente le gusta ir con sus hijos y pasar un buen rato», explica el empresario baenense. No obstante, aún no puede ofrecer datos sobre la media de visitantes, aunque asegura que «los fines de semana se nota siempre una mayor demanda».

Casado pone en valor el trabajo de su personal en la atención al público y la labor centrada en mejorar la accesibilidad, con la apuesta por la venta de entradas on line. Respecto a su continuidad en 2025, revela que «mi intención es seguir» y, ante las malas previsiones, confía en que los cines de verano resistan. «Hemos pasado por momentos más delicados que este, como la pandemia, y siempre hemos salido adelante», señala. Ojalá que sea así y los cordobeses puedan seguir disfrutando el próximo año de una de las señas de identidad de su verano.

