El cineasta Juan Antonio Chavero ya trabaja con el reparto de 'La Luz', su próxima película

El cineasta cordobés Juan Antonio Chavero se ha sumergido de nuevo en el universo de la Córdoba post-aposcalíptica que él mismo creó en su primer y laureado largometraje La Sombra y ahora, en el marco de la preproducción de la que será su secuela La Luz ya ha hecho este verano, con los actores y actrices que componen el reparto de su nueva película, una lectura del guión de la misma, que también ha escrito el propio Chavero.

Así lo ha dado a conocer el director de cine cordobés en su perfil oficial de Instagram, consultado por Europa Press, mientras que el perfil oficial de La Luz en la misma red social ya ha difundido el reparto completo de este largometraje, en cuenta entre sus filas con dos de los protagonistas de La Sombra, Iván Ojeda, que interpreta a Efe, y Rafa Blanes, en el papel de Juan.

Junto a ellos se sitúan Esther Feroz, que interpreta a Sofía; Ángel Lázaro (el gran pastor), Lluís Saguer (el ángel guardián), Juan Díaz (Jaime), Mónica Bardem (Rosa), Ángel Varo (José), Gonzalo Cortés (Marco), Félix Camacho (Javi), Álvaro Tejero (Pedro) y Antonio Espigares (David), que completan el reparto para La Luz, que Chavero quiere rodar en 2025 y, como ya ocurriera con La Sombra, hacerlo en escenarios de Córdoba.

De esta forma, el director y guionista de La Sombra, que fue candidata a los Goya en su 36 edición, y con la que Chavero recorrió el mundo a través de más de 30 festivales internacionales, regresa al mencionado universo postapocalíptico con un largometraje, La Luz, que define como continuación de su 'ópera prima', pero a su vez la califica como una obra "con entidad propia, alcanzable, tanto por los que vieron la primera película, como por los que no".

Sobre el nuevo largometraje, Chavero ha afirmado que "la historia de esta secuela está más vigente que nunca, teniendo en cuenta la situación crítica de la sociedad actual respecto a la deshumanización, el sentimiento perdido de comunidad por un sistema que nos exprime y dirige cada vez más a un individualismo egoísta, y la importancia de la cultura en todo ello".

El cineasta ha explicado que llevaba bastante tiempo con la idea en su cabeza, pero que ha sido recientemente, "por un cúmulo de situaciones de diversa índole, algunas mejores y otras peores", cuando ha sentido la imperiosa necesidad de ponerse a ello, lo cual "ha servido como detonante para recuperar una felicidad y energía que hacía tiempo que no sentía, y volver a encontrarme conmigo mismo".

Apoyo de la comunidad del videojuego

Para el realizador, contar con el firme apoyo de la comunidad española del videojuego en el que se basan sus obras cinematográficas ha sido y es de vital importancia, y ha asegurado que The Last Of Us España es "una muestra más del bello poder del arte para crear comunidad y avance. Su creador, Lluís Saguer, tiene una participación como actor de reparto en La Luz, y me hace muy feliz poder contar con él, y el bello e inestimable apoyo de toda su comunidad, desde La Sombra hasta ahora".

En la presentación de La Luz que realizó en directo el pasado junio en el canal de Twitch de The Last Of Us España, Chavero ya adelantó que estará protagonizada por Iván Ojeda, y que cuenta con parte del equipo original de la primera película para esta continuación, como el productor Juanje Granja, al que se suma el nuevo productor Agustín González, mientras que cuenta con Chaos Summoner como técnico y realizador de la post-producción de audio, y con Antonio Leal para la banda sonora.

Como ya ocurrió con La Sombra, su secuela volverá a rodarse en la provincia de Córdoba, y las novedades que vayan surgiendo sobre la nueva película se irán presentando en la cuenta de Instagram de la obra, laluz.pelicula, como las que ya mencionadas al inicio.