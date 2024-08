Londres se blinda para los conciertos de Taylor Swift tras la amenaza terrorista de Viena

El estadio de Wembley se ha blindado con medidas de seguridad excepcionales para la serie de cinco conciertos que la artista Taylor Swift dará en Londres entre el 15 y el 20 de agosto tras la cancelación de sus actuaciones en Viena por una amenaza terrorista. Según los organizadores del evento, habrá "comprobaciones adicionales de entradas" y personal desplazado en los alrededores del estadio para asegurarse de que solo aquellos que disponen de tickets acceden al recinto.

"Para salvaguardar la seguridad en las entradas y salidas de todos dentro del estadio, no estará permitido permanecer en ninguno de los accesos ni en las escaleras olímpicas al frente del estadio. Todos los que no tengan un ticket serán expulsados", explicaron los organizadores, que también prohibió acampar de noche en las inmediaciones de Wembley. También han impuesto más restricciones a los objetos permitidos dentro del estadio, que incluyen una bolsa de tamaño máximo A4 o botellas de agua de no más de 500 mililitros.

Por otro lado, la organización prohibirá acceder con cadenas, joyería metálica, o pulseras de la amistad y solo permitirá cubrirse el rostro por "razones médicas o religiosas". Wembley ha lanzado una guía en línea para los asistentes a los últimos conciertos europeos del 'The Eras Tour' facilitando las entradas al estadio por colores y zonas y, en referencia a canciones de Taylor Swift. Además, añadió recomendaciones para acudir con tiempo suficiente al recinto, comprobar la meteorología y tener en cuenta las "grandes multitudes" que se esperan en los shows.

Ataque planeado

El organizador del evento de Viena, Barracuda Music, informó la semana pasada de la cancelación de los tres conciertos de la artista estadounidense en la capital austríaca tras recibir una confirmación del Gobierno sobre un "ataque terrorista planeado" en el Estadio Ernst Happel. Un joven de 19 años planeaba atacar a los 'swifties' con cuchillos y explosivos caseros durante el concierto del jueves o del viernes, y encontraron "sustancias químicas" en su domicilio, dijeron las autoridades austríacas, que arrestaron a dos jóvenes más en relación al incidente.

"Seguro que Viena tiene sus razones para la cancelación, pero esta ciudad vamos a llevarlos a cabo, trabajando estrechamente con la policía y asegurando que los conciertos de Taylor Swift tienen lugar en Londres de forma segura", dijo el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, a Sky News.

Del mismo modo, la Policía Metropolitana de Londres aseguró que "nada parece indicar que los sucesos investigados por las autoridades austríacas tendrán un impacto en los próximos eventos aquí en Londres", y confirmó que colaborará con los agentes de seguridad del estadio para ratificar que todo se desarrolla con normalidad.