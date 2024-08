Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ellos se suma, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este viernes 9 de agosto en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Romper el círculo

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Romper el círculo. Lily Bloom (Blake Lively) es una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección para su futuro (FILMAFFINITY).

Cuerpo escombro

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta Cuerpo escombro. Ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín, Javi se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente. Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando se enamora de su jefa (FILMAFFINITY).

Tu madre o la mía: guerra de suegras

El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, proyecta Tu madre o la mía: guerra de suegras. Paco y Regina van a casarse, pero no saben que eso desatará una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. Carmen, la madre de Paco, es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere. Mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. La lucha de ambas desata una batalla de proporciones épicas, donde no quedará nada en pie (FILMAFFINITY).