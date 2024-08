Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ellos se suma, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este jueves 8 de agosto en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Padre no hay más que uno 4

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Padre no hay nás que uno 4. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? (FILMAFFINITY).

Casa en llamas

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta Casa en llamas. Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso, pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos; hace demasiado tiempo que espera este momento, demasiado tiempo que sueña con él: éste fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal…, aunque para ello tenga que quemarlo todo (FILMAFFINITY).

Del Revés 2

El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, proyecta Del Revés 2. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento (FILMAFFINITY).

On the go

El cine en el exterior del C3A (C/Carmen Olmedo Checa), a las 22.00 horas, proyecta On the go. Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros (37) estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras que Jonathan (24) busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. Milagros huye de su cita de inseminación monoparental. Jonathan provoca un encuentro con un amor de infancia. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI. Una delirante road movie llena de música, donde una misteriosa sirena con una corona mágica guiará el viaje (FILMAFFINITY).